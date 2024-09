Las grandes ausencias en la nómina de Ricardo Gareca para los partidos de la Roja ante Brasil y Colombia

Ricardo Gareca quiere cambios en la Roja. Este viernes, el entrenador entregó el listado de futbolistas con los que enfrentará a Brasil y Colombia. Una nómina distinta a la de la fecha FIFA de septiembre y a la que el Tigre le tiene una alta expectativa. “Son los mejores jugadores de Chile. Los jóvenes están jugando en equipos grandes, en un campeonato de Primera División y buscan su posibilidad de ser tenidos en cuenta. Nosotros los vemos como hombres y vamos a salir a jugar con lo que nosotros consideremos mejor. Nosotros estamos totalmente convencidos de los jugadores que hemos convocado”, señaló en rueda de prensa.

Si se compara con la convocatoria anterior, borró a Eugenio Mena, Claudio Baeza y Jean Meneses. Los tres eran novedades en ese momento. No se convenció y decidió no volverlos a llamar. Sin embargo, llama la atención la ausencia de otros elementos. No llamó a Mauricio Isla, por ejemplo, un jugador que venía siendo fijo para el DT. Y que, de hecho, ofició como capitán en la doble fecha pasada. Solo Eduardo Vargas queda de la Generación Dorada. Tampoco está Gabriel Arias. Aunque el entrenador explicó que el guardameta está viviendo un momento personal complejo que lo saca del foco deportivo. “Necesito darle un descanso para que apacigüe determinadas cosas”, declaró.

Ricardo Gareca entregó la nómina este viernes. Foto: Photosport.

También, sin dar nombres, dio a conocer que algunos futbolistas no contestaron al teléfono cuando se les quiso convocar. “Los jugadores son seres humanos y todos tenemos problemas. Me llamó la atención en un determinado momento que eso sucediera, porque nunca me había pasado, pero son cosas que uno respeta. Lo traigo a colación para exponer las situaciones que uno va pasando. Nadie tiene las puertas cerradas en la Selección”, apuntó.

Fuera Brereton

La ausencia más llamativa es la de Ben Brereton. El estratega lo puso de titular ante Bolivia, pero lo sacó a la media hora de partido. Aquel momento dio la vuelta al mundo. Cuando explicó su decisión de no convocarlo, Gareca descartó tener líos personales con el ariete. “Me gusta Brereton, si no, no lo habría llamado. La otra es una percepción de ustedes. Antes lo llamé en los ocho partidos, pero en 40 minutos tiene que rendir, es lo que le toca jugar a él. Si le toca jugar 15 minutos, lo quiero ver. Todos el resto de sus compañeros están en la misma situación. Ahora le toca estar fuera porque quiero ver otras opciones, que a lo mejor otorgan otras alternativas. Simplemente eso”, dijo.

Gareca borró a Brereton de la Roja.

El exseleccionador de Perú también abordó la situación de Arturo Vidal. El volante nunca ha sido considerado en el proceso actual, pero su nivel en la Copa Libertadores hizo pensar que el Tigre podría tenerlo en cuenta. Finalmente no ocurrió. “Nos interesan los muchachos que desean estar, es algo que tomo muy en cuenta. Si dan opciones a otras situación y quieren estar alejados de la Selección, estamos abiertos a eso. Hemos llamado a todos los muchachos y algunos no contestaron, es una privacidad que respetamos. No tengo problemas sobre sus comentarios personales hacia nosotros como cuerpo técnico”, sentenció.

Otras grandes ausencias son las bajas por lesión. Matías Catalán y Vicente Pizarro no entraron por sus fracturas. Bruno Barticciotto salió de su proceso de recuperación, pero viene sin fútbol. Mientras que Alexis Sánchez ya acumula tres meses sin jugar y su retorno se vislumbra para un mes más. “Dentro de este plazo no hemos visto a nadie que haya sobresalido. Confiamos en los jugadores, pero no vemos un salvador. No lo vimos antes y tampoco ahora. Entonces el salvador debe ser el equipo, hacer un buen trabajo. De pronto puede ser Alexis, pero tiene una determinada edad y debemos ver lo que quiere él”, dijo Gareca.