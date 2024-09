Ricardo Gareca golpea la mesa en la Roja: deja fuera a Ben Brereton y convoca a Luciano Cabral para las Eliminatorias

El arranque de Ricardo Gareca en las Eliminatorias dirigiendo a la Roja estuvo lejos de ser positivo. A la magra versión que tuvo el equipo nacional en la Copa América se sumaron la caída por goleada contra Argentina (3-0) y la derrota contra Bolivia en el Estadio Nacional (2-1).

Tras estas dos presentaciones, el panorama del Equipo de Todos en la tabla quedó aún más complicado. Chile marcha en el penúltimo lugar de la clasificación con solo cinco puntos, solo dos más que Perú, el colista absoluto.

Además, se estiró la diferencia para alcanzar el séptimo lugar que, al menos, da la posibilidad de pelear un repechaje. Aquel lugar lo ocupa Paraguay, que tiene las mismas unidades que Bolivia, pero con una mejor diferencia de goles.

Ahora, Gareca deberá poner su esfuerzo en desarrollar un plan para dos complicado desafíos. El jueves 10 de octubre, a las 21.00 horas, la Roja deberá recibir a Brasil. Luego, la misión será enfrentar a Colombia como visitante el martes 15 del mismo mes desde las 17.30 horas.

Pensando en estos duelos, Gareca citó a los siguientes jugadores: Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales, Thomas Galdames, Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Diego Valdés, Carlos Palacios, Darío Osorio, Víctor Dávila, Luciano Cabral, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.

Bajas importantes

Entre las grandes ausencias que destacan en esta propuesta están la de Alexis Sánchez quien tras llegar a Udinese ha sufrido una serie de lesiones que no le han permitido realizar su reestreno en el conjunto italiano.

Al atacante se suma también la baja de Matías Catalán. El defensor de 32 años sufrió una grave lesión en la victoria de Talleres de Córdoba contra Racing en la liga argentina. El zaguero retrocedió a toda velocidad para bloquear un remate de Santiago Solari, pero en ese afán la rodilla se quedó trabada en el piso y de inmediato se instaló la sospecha de que la lesión era de sumo cuidado.

El futbolista abandonó la cancha en camilla y con visibles muestras de dolor. Tras los exámenes correspondientes se confirmó lo peor: una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, que lo mantendrá fuera de las canchas entre seis y ocho meses.

Como si esto no fuera suficiente, además contra Brasil no podrá contar con Paulo Díaz y Erick Pulgar, jugadores que quedaron suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

Por otro lado, también llamó la atención la decisión del técnico de dejar fuera a Ben Brereton. Cabe recordar que en el último partido contra Bolivia el DT decidió sustituirlo durante el primer tiempo después de que la Verde se pusiera adelante en el marcador.

A su vez, destaca el llamado a Luciano Cabral, futbolista que deslumbró de la mano de Coquimbo Unido y que ahora defiende al León de México.

El desafío deportivo de Gareca

Tras la inesperada caída contra la selección de Bolivia, Ricardo Gareca acusó el golpe cuando se le mencionó que la derrota contra la Verde fue vergonzosa. “Son definiciones que yo creo que habría que dejarlas de lado, ¿no? Vergüenza, lo que usted en su introducción, me parece que no tiene nada que ver, no está relacionado con eso. O sea, simplemente, bueno, perdimos un partido, está el dolor de perder, por supuesto, creo que no merecimos perder de ninguna manera, o sea, creo que el desarrollo del juego, Chile hizo todo como para ganar el partido y nos vamos con una derrota que duele, pero lejos está de una vergüenza”, analizó en el momento.

“Todos estamos muertos en estos momentos. Pero bueno, eso no significa que estemos acabados. Ni mucho menos. Me duele más que nada el resultado, no la forma. Hicimos todo como para poder ganarlo. Me ha dolido el resultado, como a todos, pero no me quedé vacío en ese aspecto. ¿Por qué? Porque vi una entrega total de los muchachos. Me queda la tranquilidad de que vamos a ir evolucionando y vamos a ir mejorando”, comentó más adelante.

Y en declaraciones más recientes con el programa de Youtube “La Mesa del Fútbol”, el Tigre expresó que “en lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formado, tengo todas comodidades para pasarla bien. Deportivamente no, porque no se han dado los resultados; en ese aspecto, no la estoy pasando bien. Chile está atravesando un momento donde necesita encontrar a una selección competitiva. Lo fue durante algunos años atrás y Chile siempre ha sido competitivo, lo que pasa es que le costó”.

“No estoy con ninguna idea de hacer un cambio generacional. Simplemente, voy convocando de acuerdo a lo que veo. No tengo ninguna intención en particular, la única intención que tengo es clasificar al Mundial. Es un proceso con dos Mundiales que estamos fuera, lo que lleva con el tiempo a replantear algunas cosas futbolísticas y quiénes son los jóvenes que pueden sumarse. Chile está en ese proceso; un proceso de ver y de encontrar cuanto antes para dar resultados”, remarcó.