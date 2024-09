Otro golpe para la Roja de Gareca: Alexis Sánchez será baja para la doble fecha Eliminatoria frente a Brasil y Colombia

Alexis Sánchez no viene a Chile para la doble fecha de octubre. Es un hecho. El Niño Maravilla continúa su proceso de recuperación y en el Udinese aún no hay certeza absoluta sobre cuándo será su redebut. Lo único más o menos claro es que, si todo marcha bien, el tocopillano podría estar de vuelta en las canchas a fines de octubre. Se trata de un golpe para Ricardo Gareca, quien prepara la nómina que se entregará este viernes sin el goleador histórico de la Roja, pensando en los choques ante Brasil y Colombia, que se jugarán el 10 y el 15 de octubre, respectivamente. Un nombre que, pese a que en la Copa América no mostró su mejor versión, es clave para el Tigre. Sobre todo considerando que para los partidos de septiembre, el DT intentó tenerlo a toda costa, cuando aun no conocía la gravedad de su lesión.

Para el mismo futbolista la espera ha sido más tormentosa. El próximo lunes va a cumplir tres meses sin jugar. Su último partido oficial fue en el certamen continental disputado en Estados Unidos, ante Canadá, hace 87 días. El día que la Roja igualó sin goles en Orlando y se despidió del certamen continental en la fase de grupos. Desde entonces, el Udinese ya ha disputado seis duelos, cinco por la Serie A y uno por la Copa Italia. La Selección, en tanto, sumó dos derrotas en las Eliminatorias.

Resignados con la presencia del formado en Cobreloa, desde el cuerpo técnico de la Roja esperan contar con el ariete en los partidos de noviembre, ante Perú y Venezuela. Durante todo su proceso de para, producto de la complicación que sufrió en uno de sus primeros entrenamientos en Údine, el ex Barcelona ha estado en comunicación con los médicos de Juan Pinto Durán. El mismo Gareca lo llama constantemente, para estar al tanto de sus avances. Cuando el estratega preparó la convocatoria anterior, se contactó el mismo día que entregó el listado para confirmar que no podía viajar. Incluso hubo intercambios entre los doctores de ambos elencos.

Alexis Sánchez se lesionó en un entrenamiento de Udinese.

Las señales del tocopillano han sido difusas, pero intenta dar mensajes positivos. Este miércoles subió una fotografía en una camilla en las instalaciones de su club. “Back”, escribió ahí, para señalar que su retorno está cerca. Sin embargo, el tocopillano no suma pretemporada y apurar cualquier tipo de retorno puede resultar muy dañino para el proceso de recuperación que lleva adelante.

Antes, cuando la Roja cayó ante Bolivia, publicó un video donde se escuchaba “¿Por qué no te rendiste? Esa es una lección fácil. Lucharé, fracasaré, pero rendirme es un privilegio que no tengo”. Ahí colgó imágenes de sus partidos con el Equipo de Todos. El audio que compartió Sánchez de la etiqueta de las cuentas oficiales de la Selección y del Udinese.

Una larga espera

En la institución Friuli están expectantes que Sánchez vuelva a jugar por su equipo luego de 13 años. La realidad de sus escuadras es distante. El elenco albinegro goza de un gran momento. Son terceros en la Primera División, solo con un punto menos que Torino, que es el líder exclusivo. Están igualados en puntaje con el Napoli, con 10 unidades en cinco partidos. En la copa eliminaron a la Salernitana en los dieciseisavos de final.

Los dirigidos por Kosta Runjaic, de hecho, desdramatizan la situación del Niño Maravilla y, por ahora, están felices con su aporte fuera del campo. “Siempre es positivo, es un líder, le transmite a los jóvenes la mentalidad y las ganas de ganar, correr y luchar, dentro y fuera del campo. Lo esperamos pronto”, señaló el arquero Daniele Padelli.

Alexis Sánchez llegó como figura a Udinese, pero no ha podido jugar. Foto: @Udinese_1896 - X

Una visión que es compartida desde los altos mandos. “Alexis es un futbolista muy importante, porque nos da la mentalidad adecuada y las ganas de aspirar al objetivo más alto. Cuando lo tengamos en el campo nos ayudará, pero fuera del campo ya es un referente para todos. No queremos acelerar su recuperación, pero volverá pronto”, señaló Ginaluca Nani, director deportivo del club.

Dolores de cabeza

La Roja solo suma problemas. Durante la última semana, Ricardo Gareca reconoció la incomodidad que está sintiendo en el proceso. “En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formado, tengo todas comodidades para pasarla bien. Deportivamente no, porque no se han dado los resultados; en ese aspecto, no la estoy pasando bien. Chile está atravesando un momento donde necesita encontrar a una selección competitiva. Lo fue durante algunos años atrás y Chile siempre ha sido competitivo, lo que pasa es que le costó”, señaló el transandino.

En esa línea, el Tigre reconoció que no tiene en mente generar un vuelco muy grande en sus nóminas. “No estoy con ninguna idea de hacer un cambio generacional. Simplemente, voy convocando de acuerdo a lo que veo. No tengo ninguna intención en particular, la única intención que tengo es clasificar al Mundial. Es un proceso con dos mundiales que estamos fuera, lo que lleva con el tiempo a replantear algunas cosas futbolísticas y quiénes son los jóvenes que pueden sumarse. Chile está en ese proceso; un proceso de ver y de encontrar cuanto antes para dar resultados”, concluyó.

Lo cierto es que observando el presente de los seleccionados, Gareca se preocupa. El fin de semana se lesionó Matías Catalán y estará sin acción por lo que resta de año. Darío Osorio, en quien el DT confía y es titular en la Selección, vive un irregular presente en Dinamarca, con altas y bajas, pero lejos de su nivel de la temporada pasada. Esta semana, eso sí, deja un buen precedente al anotar un golazo en la Europa League.