“Es una ofensa tan grande hacia mí...”: Marcelo Bielsa se indigna por una insólita polémica con la prensa uruguaya

Marcelo Bielsa nunca se ha caracterizado por tener relaciones fluidas con el periodismo en los lugares donde ha estado. En Uruguay no ha sido la excepción y en varias oportunidades se ha visto envuelto en polémicas con los medios de comunicación. La más reciente ocurrió esta semana, luego de ser consultado por una particular polémica que envuelve al DT con el futbolista Agustín Canobbio.

El rosarino excluyó de la nómina al delantero de Athletico Paranaense para los duelos eliminatorios ante Paraguay y Venezuela, lo que reflotó una polémica que se arrastra desde la Copa América, pues de acuerdo a los medios charrúas, el atacante se sintió menoscabado por haber sido utilizado como pasapelotas en un entrenamiento durante el certamen continental, de acuerdo a información transmitida por el canal Teledoce.

Luego de esta acusación, Bielsa reaccionó con mucha molestia y, como de costumbre, no se guardó nada a la hora de responder. “Eso de alcanzapelotas pregúntenle a Canobbio porque es una ofensa tan grande hacia mí y hacia él... Pregúntenle a él si alguna vez ofició de alcanzapelotas. A él o cualquier convocado”, lanzó sin anestesia.

“No sé cómo una afirmación tan despectiva para todos, para mí como conductor y para él como destinatario de la orden, simplemente se basa en un trascendido. Porque usted no me está diciendo: ‘Mire, me dijo tal persona que vio que usted hacía tal cosa’”, respondió el Loco, con dureza, evidenciando las tensiones con el medio tras los últimos dos empates en la carrera hacia el Mundial.

La ofuscación de Canobbio

La historia de Canobbio con Bielsa se inició, cuando el periodista Diego Jokas consignó la molestia del hijo de Osvaldo Canobbio, exdelantero de Cobreloa. “Canobbio no lo dijo, pero yo lo sé”, dijo el periodista uruguayo.

Esta molestia se hizo evidente durante el partido ante Canadá por el tercer puesto de la Copa América. Ahí, el atacante se indignó, luego de darse cuenta de que ya no iba a ingresar. Profirió insultos y pateó objetos, razón por la que debió ser calmado por sus compañeros.

A su regreso tampoco se le vio el mejor semblante y cuando fue consultado por los motivos, fue concluyente. “No es por el resultado, ya van a ver”, desafió.

Las redes sociales

Bielsa también se refirió a las opiniones de las redes sociales sobre los futbolistas. En este caso, puso de ejemplo a Cristian Olivera, muy cuestionado por su rendimiento en la última doble fecha eliminatoria.

“No sé qué es lo que han opinado las redes sociales sobre la realidad futbolística de Olivera. Para evaluar la opinión de alguien en una disciplina en particular, lo primero que hay que saber es quién opina. ¿Usted sabe quién opina? No se lo pregunto irónicamente. Yo ignoro el funcionamiento de las redes… ¿Es un conglomerado de gente que se manifiesta y después eso se convierte en una opinión única? ¿Se sacan conclusiones o estadísticas de las opiniones?”, reflexionó.

“Si yo preguntara qué opina sobre un tema este colectivo que estamos constituyendo entre todos, habría diferentes opiniones. Ahora, para decir que los que estábamos aquí opinamos tal cosa, debe haber algún procedimiento: se unifican, se comparan, se sacan porcentajes. Si usted me dice cómo se evalúan lo que opinan las redes sociales, supongo que debe ser por agrupación de comentarios similares, que siguen siendo impersonales”, apuntó.