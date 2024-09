El mensaje de Alexis Sánchez tras su ausencia en la nómina de la Roja

Alexis Sánchez sigue esperando por su retorno al fútbol. El Niño Maravilla continúa su proceso de recuperación y aún no hay certeza absoluta sobre su regreso. Su último partido oficial fue en el certamen continental disputado en Estados Unidos, ante Canadá, hace 88 días. El día que la Roja igualó sin goles en Orlando y se despidió del certamen continental en la fase de grupos. Desde entonces, el Udinese ya ha disputado seis duelos, cinco por la Serie A y uno por la Copa Italia. La Selección, en tanto, sumó dos derrotas en las Eliminatorias.

Ricardo Gareca, en esta ocasión, se resignó rápido con la baja. Para los partidos de septiembre, el DT intentó tenerlo a toda costa, cuando aun no conocía la gravedad de su lesión. Ahora ha estado en comunicación constante con los médicos de la Roja. Quienes también hablan con los doctores de Udinese. El plan de la Selección es tenerlo en noviembre. El próximo lunes va a cumplir tres meses sin jugar.

Las señales del tocopillano han sido difusas, pero intenta dar mensajes positivos. Este miércoles subió una fotografía en una camilla en las instalaciones de su club. “Back”, escribió ahí, para señalar que su retorno está cerca. Sin embargo, el tocopillano no sumó pretemporada y apurar cualquier tipo de retorno puede resultar muy dañino para el proceso de recuperación que lleva adelante.

Este viernes, Gareca abordó la nueva ausencia del goleador histórico. El Tigre, dicho sea de paso, señaló que es la única individualidad destacada con la que cuenta en Chile. “Dentro de este plazo no hemos visto a nadie que haya sobresalido. Confiamos en los jugadores, pero no vemos un salvador. No lo vimos antes y tampoco ahora. Entonces el salvador debe ser el equipo, hacer un buen trabajo. De pronto puede ser Alexis, pero tiene una determinada edad y debemos ver lo que quiere él. En su momento aclaré lo de Bravo, que abandonó el fútbol de un día para otro. No sabemos que nos podemos encontrar. Hay que encontrar un gran sentido colectivo, más que jugadores. Eso le dará chances a Chile de lograr un objetivo. Vemos muy buenos jugadores, pero nadie se erige como el gran salvador a nivel individual”, dijo en la rueda de prensa donde entregó la nómina.

Fue mientras que el DT daba el listado, que el formado en Cobreloa utilizó sus redes sociales para enviar un nuevo aviso. Escribió “Lo que no nos mata nos hace más fuertes”. El texto iba acompañado de una imagen de Goku, personaje de Dragon Ball. Un recurso que el tocopillano ya ha utilizado en el pasado cuando está en procesos de recuperación.