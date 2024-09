Pablo Milad: “Me habría gustado tener una Generación Dorada; quizás dirían que soy el mejor gestor en todo”

“Antes estaban amarillas... ¡Mira cómo están ahora!”, exclama Pablo Milad (60 años), presidente de la ANFP, mientras camina por las verdes canchas de Quilín. “Hicimos un gran esfuerzo e instalamos riego automático, pero eso la gente y los medios no lo valoran”, se queja. En entrevista con La Tercera, el timonel del fútbol chileno aborda la crisis que atraviesa la industria y, en especial, la selección chilena dirigida por Ricardo Gareca.

¿Le gustó la nómina de la Roja?

Siempre he sido muy respetuoso de las decisiones que tome el cuerpo técnico, con cualquier nómina. Ellos saben por qué citan a los jugadores. En eso he sido siempre muy respetuoso, independientemente de las opiniones personales.

¿Pero no echa de menos a Brereton? ¿No le resulta extraño que no esté, considerando que es el único chileno que juega en la Premier League?

En eso no soy crítico. Ya conversaré con el técnico para saber cuál fue la posición al respecto; para preguntar, más que nada, por curiosidad, cuál fue la visión. Esto siempre se conversa en la casa, porque cada uno tiene su fundamento. Él tendrá el suyo con respecto a la no citación de Ben. Esperemos que sea una buena fecha para Chile.

Complicado, vienen Brasil y Colombia…

Es una doble fecha muy difícil, donde normalmente no sumamos. Y no hemos sumado en fechas en las que antes lo hacíamos. Es por eso que esta nómina tiene que dar vuelta resultados, donde antes no los sacábamos. Tenemos que sacar el máximo de puntos en una doble fecha bastante difícil. No quiero hacer un pronóstico. Como dirigentes solo podemos apoyar, darle la confianza a Gareca y su cuerpo técnico.

Y si esta nómina no logra dar vuelta esos resultados, ¿qué pasará con Gareca en un escenario adverso?

Todo se ve en su momento. No hay que anticipar nada. Por ahora, tenemos que seguir apoyando. Numéricamente, tenemos posibilidades de clasificar y tenemos que luchar hasta el final.

Milad aborda la crisis del fútbol chileno. Foto: Juan Farías

¿Cuánto afectó la derrota ante Bolivia?

Fue un mazazo, sobre todo, para uno que es dirigente, que sufre cada día por algo que tenías presupuestado ganar. Les afectó a los jugadores. Salí muy afectado del estadio. No quería hablar nada, realmente fue un mazazo. Una tristeza profunda, impotencia. Fui a visitar a los jugadores y al cuerpo técnico al camarín. Los abracé a todos, como lo hago siempre.

¿Hay preocupación?

Sí, hay preocupación por no haber ganado, pero tenemos que dar vuelta la hoja y canalizar nuestra energía en estos partidos, que siempre han sido difíciles para Chile. Brasil es una potencia, independientemente que no esté en la parte alta. Por eso el profe Gareca va a cambiar el esquema. Citó bastantes jugadores nuevos, con mucha hambre y ganas de sacar esto adelante, de poder seguir vivos. Se han renovado las esperanzas, la ilusión, las ganas. Chile jugó bien en los amistosos. O sea, hay material, pero necesitamos que los jugadores den el 120% para lograr buenos resultados.

¿A qué se refiere con que Gareca va a cambiar el esquema? ¿Se acabó el 4-2-3-1?

Me refiero a que él ya sabe que tiene que reinventarse para estos partidos. Con el cambio constante de jugadores, ha visto que algunos le responden y otros no tanto. Algunos que le respondieron, después no lo hicieron. Por eso tiene que cambiar, para probar una situación diferente con los jugadores que sí le han respondido.

¿Ha echado de menos a los referentes de la Selección como Vidal o Medel?

Sí. El profe los ha considerado siempre, pero es una decisión netamente del técnico. Se ve que falta un líder. Se nota. Y de eso estamos conscientes todos, porque lo vemos en la cancha, pero hay jugadores que vienen con futuro, con un proceso maduro a nivel futbolístico e internacional. Queremos un Chile agresivo con Brasil, un Chile que se atreva, donde haya personalidad, carácter en la cancha, como equipo.

¿Eso es lo que le ha faltado a la Roja?

En los amistosos con Albania y Francia vi un equipo con mucho carácter. Eso tiene que volver a verse. Eso no es fortuito en el fútbol. Hay elementos, hay capital. Tenemos que llevar a cabo lo mejor posible eso que se vio, que es la personalidad en la cancha, el carácter como equipo.

¿Hay algún plazo para Gareca? ¿Qué pasa si termina el año fuera de los puestos de clasificación? ¿Qué pasará con su futuro?

Mientras haya posibilidades numéricas, hay que luchar y apoyar hasta el final. Lo ideal es sacar puntos, sacar resultados que motiven a alcanzar a los que están cuatro puntos más arriba. Nuestra realidad no es buena hoy, pero no podemos quedarnos en eso. Tenemos que resurgir, reinventarnos, potenciar el equipo, motivarlo. Por eso hago un llamado a la gente a que apoye a los muchachos. A darles ánimo. Siempre les digo a los jugadores que no vean las redes sociales, porque ahí hay sicarios que no les van a dar ni una palabra de aliento.

¿Y cómo se siente usted cuando en redes sociales le dicen que es el peor presidente de la historia de la ANFP?

Cuando asumí la ANFP lo hice por convicción y no por felicitaciones, sabiendo que este puesto, como lo han dicho algunos presidentes, es una silla eléctrica. No es la peor gestión de la ANFP en la historia, porque si nosotros vemos resultados versus gestión, resulta que hemos realizado más de 76 medidas que no se habían hecho en nuestro fútbol. Cambios estructurales y profundos, partiendo por los estatutos, los contratos de los jugadores, el sistema Comet, el departamento de scouting, el nuevo complejo José Sulantay. Eso no se ve, porque los resultados de la selección adulta cubren todo con un manto negro, y todo es malo. El año 2016, en el que salimos campeones de la Copa América, fue el de peor resultado histórico del fútbol formativo. Nadie habló de eso, porque el manto de la Selección cubre todo para abajo. Cuando la Selección no anda bien, piensan que todo el sistema está errado, mal manejado. No puedo decir que no hemos tenido problemas, pero han venido de arrastre. La pandemia afectó a nivel conductual a la gente, de tolerancia. Hoy se manejan con un sesgo. No tienen la capacidad de hacer un análisis objetivo, sin ese sesgo que los condiciona a tener una opinión negativa. El fútbol de por sí es bipolar.

Pero es difícil pedirle al hincha que no sea negativo si lo ilusionan con organizar el Mundial 2030, y luego sus socios lo dejan fuera sin que se entere… ¿Por qué no renunció a la Conmebol en ese momento? ¿No cree que el hincha tiene derecho a pensar que no tiene peso en la Conmebol?

Primero que todo, estoy en la Conmebol para tener presencia. No me designaron porque lo pedí, sino porque han valorizado el trabajo que hemos hecho. Por eso me ofrecen la tercera vicepresidencia, llevando apenas un año. Creo que el respeto futbolístico, el peso, también lo dan los resultados en la Selección, lo deportivo. Hoy Argentina tiene peso futbolístico, es campeón del mundo. Y el peso específico de uno como dirigente es la participación que tiene. Aquí no se trata de tener más o menos peso, se trata de tener presencia. Que lo consideren. La relación que tenemos con la FIFA… No es menor ganar un Mundial Sub 20. Había nueve federaciones postulando. No fue un premio de consuelo como dijeron algunos. Y quiero dejar algo claro: muchos han dicho que yo no renuncio a la Conmebol porque recibo una mesada por ser vicepresidente... la mesada por ser vicepresidente es cero y eso puede verificarse. Lo digo públicamente. La única dieta es la de presidente de Federación, menos el IVA y el 40% de impuestos de Chile.

¿La ANFP ya no tiene dinero para financiar el fútbol formativo?

Este viernes tuvimos una reunión con los clubes. Se va a formar una comisión para realizar el campeonato 2025. En un principio, el campeonato seguiría igual. Vamos a ver fórmulas de financiamiento, en conjunto con los clubes. Aquí no va a ser una canalización completa a los clubes, sino que van a ser fórmulas de financiamiento en conjunto. No hay eliminación de categorías como se especuló, pero sí se va a formar una comisión. Los resultados no se ven mañana, se ven en varios años más. Basándonos en eso, hemos cambiado completamente la estructura del fútbol formativo a nivel de selección.

¿Entonces la ANFP seguirá financiando el fútbol formativo en 2025?

La ANFP puede aportar menos, pero nunca dejará de aportar. Eso sí, tiene que ser en conjunto con los clubes. Tenemos que ver la fórmula para financiarlo. Todos sabemos que los recursos que entran a la ANFP no son los de antes. En base a eso hemos reestructurado todo, desde los premios a los jugadores hasta reducción de personal, pero nunca hemos mirado un recorte en la inversión hacia las selecciones. Ahora tenemos riego automático en las canchas. En Pinto Durán tenemos cocina, habitaciones e instalaciones nuevas. El próximo año inauguraremos el complejo José Sulantay del fútbol formativo. Tendremos instalaciones de primer nivel. En plena época de vacas flacas hemos hecho cosas para el futuro de Chile que en vacas gordas no se hicieron. Por eso digo, ¿la administración se cataloga de buena cuando hay resultados solamente? Cuando hay una generación dorada los resultados son fáciles.

Los suculentos premios que tenía la Selección llevaron, en parte, a la delicada situación financiera de la ANFP. ¿Cómo funciona ahora el sistema de premios de la Roja? ¿Qué cambió al respecto?

Cambió que ahora no hay ningún dinero por citación y los jugadores se tienen que ganar los premios en la cancha, por puntos, por clasificación, por objetivo mayor, y no por metas que no nos llevan al Mundial. Modificamos toda la dinámica. Costó. No fue fácil, pero ahora los jugadores tienen una gran visión de lo que es jugar por Chile, no basándose en los ingresos, sino que en la posibilidad de mostrarse en la Selección, porque es un plus, les sube los bonos. La Roja es una vitrina muy buena.

Milad lleva cuatro años al mando de la ANFP. Foto: Juan Farías

El subsecretario Monsalve dijo que la ANFP se lavaba las manos con respecto al barrabrava de la U. ¿Cómo está la relación con el Gobierno?

Creo que siempre ha sido buena con el subsecretario. Nos abrió las puertas. Nosotros no queremos a los delincuentes en el estadio. Yo le pido al Gobierno que el Registro Nacional del Hincha sea ley y alejemos a todos los delincuentes del estadio. Por eso tenemos que seguir trabajando en conjunto como lo hemos hecho hasta ahora y como se hizo también en la conformación de la ley corta, que está en el Parlamento con urgencia, pero todavía no sale. Necesitamos que se apruebe esa ley que nos va a dar un soporte en el Registro Nacional de Hincha como obligatorio, para así poder manejar esas caras para identificar y decir este no puede entrar más al estadio. El Registro ha ayudado a que este año vayamos a batir el récord histórico de asistencia a los estadios. Hay un ambiente diferente. Y quiero agradecer a Colo Colo, la U y la UC por la disposición que han tenido, porque alguno de ellos al principio se mostró complicado, reticente, pero posteriormente lo aplicó y cambió. Cambió la asistencia de la gente, que va más tranquila, saben que la gente que va ahí pasó por un proceso de identificación, pero necesitamos la ley. Subsecretario, ayúdenos en esto, necesitamos la ley. Trabajemos juntos.

¿La ANFP está al borde de la quiebra?

La ANFP no está quebrada. Estamos pasando una situación de reestructuración. El principal objetivo de este directorio es hacer una ANFP sustentable en el tiempo y entregarla sin deudas cuando termine mi periodo. Estamos reestructurando todo. Esto no se aleja de lo que pasa hoy en el mundo empresarial. Si los ingresos bajan, tienes que modificar para optimizar recursos y buscar nuevos ingresos. Estamos en ese proceso de ordenar una casa con menos plata. No estamos quebrados, sino que reestructurando para ordenar algo que se viene arrastrando históricamente.

¿En qué está la negociación con Warner por los US$ 37 millones que debe pagarle la ANFP tras el perder el arbitraje?

Para clarificar conceptos, la ANFP no recibe un peso de TNT. Nosotros administramos los recursos que llegan hacia los clubes, y los transferimos, según corresponde. La relación actual con TNT es buena, de mucha comunicación. Estamos viendo diferentes fórmulas.

¿Hacer un torneo de verano es una opción?

Es una de las alternativas que hay. Estamos abiertos con ellos. No hay una relación quebrada. Ni ellos quieren que quiebren los clubes, ni tampoco nosotros queremos que ellos quiebren. Estamos tratando de solucionar en conjunto, con un equilibrio que nos permita no disminuir la calidad del campeonato ni perjudicar a nadie. Un torneo extra es una de las alternativas que estamos conversando.

¿Se repostulará a la presidencia de la ANFP?

No podría responder eso ahora. Quiero terminar mi mandato de la mejor forma, dejar hechos, infraestructura, que se vea lo que hice. Quiero dejar un legado. Me lo pensaría el día de mañana. Ahora no podría decir ni sí, ni no. Lo único es que estoy muy concentrado en que tenemos que mejorar varios aspectos. Yo soy el primer autocrítico desde que llegué. Nunca me conformo con nada. La gente que trabaja conmigo lo sabe. Siempre hay que mejorar. Ha habido errores, a veces forzados, históricos, y a veces producidos, pero acá las decisiones no las tomo solo, las tomamos en conjunto, siempre pensando en el bien común, aplicando la normativa, bases y estatutos. Les hemos mostrado a los clubes los números reales, concretos, no maquillados. Tienen acceso a esta administración que ha sido abierta con ellos. Lo que quieran, porque somos una asociación que nunca se ha visto como asociación. Yo estuve también en el Consejo y a veces los directivos de la ANFP se veían muy distantes a los clubes. Yo he tratado de cambiar eso, de estar muy cerca

¿Se arrepiente de ser presidente de la ANFP? ¿Ha sufrido algún costo personal?

El costo personal es altísimo. Principalmente, con tu familia, que sufre mucho con los sicarios digitales, porque eso son. La gente que habla disfrazada y escondida, que evalúa tu persona sin conocerte, que por un resultado te trata mal. Hemos determinado con el departamento de prensa empezar a informar todo lo bueno que hacemos, porque lamentablemente a muchos no les importa. ¿Hay gestión? Sí, la hay, pero a veces no les interesa a los medios y se tiene que informar. Por eso decidimos con el equipo de prensa informar todo, y recalcar las 76 medidas que hemos hecho. Que no se valore te decepciona un poquito, pero uno trabaja acá por convicción y no por la felicitación de la gente. A uno como dirigente no lo aplauden. Al contrario. Hay algunos que pasaron por aquí como héroes gracias a la Generación Dorada, pero eso es fortuito. Me habría gustado tener una Generación Dorada; quizás me dirían que soy el mejor gestor de todo. Pero, ¿gestor de qué? ¿De los resultados? ¿De una selección que no formaste, que no fue con un programa de gobierno o mérito propio? Es un regalo. Por eso hay que seguir trabajando, no solo por el momento actual, que es difícil. Tengo la fuerza interior y la experiencia para seguir trabajando con esta adversidad, pero también pensando en el futuro. Estamos dejando un legado a nivel de trabajo, para pensar en las futuras generaciones y no esperar un milagro, que llegue un Alexis, un Vidal o un Bravo que nos salve.