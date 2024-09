La ANFP avisa que no tiene dinero para el fútbol formativo

Este lunes, a las 11 horas, Pablo Milad, presidente de la ANFP, le avisó a los clubes que la sede de Quilín no tiene la caja suficiente para financiar el fútbol formativo. Lo hizo acompañado de Pablo Silva, el gerente general, quien ha sido el funcionario que ha llevado adelante la idea de recortar los ingresos en el área que levanta a las jóvenes promesas del fútbol chileno.

La justificación de la ANFP se basa principalmente en la disminución de ingresos sostenidos que se han producido durante los últimos años. Incluso, se ejemplificó en el corte abrupto que se tuvo que realizar con Betsson, la casa de apuestas que pagaba US$ 2,5 millones por temporada (a razón del naming right del campeonato) para evitar temas legales. “Nos dijeron que se había cortado ese contrato y que, de alguna manera, había servido para que a los clubes no los persiguieran más con las casas de apuestas. Pero que eso trajo mermas económicas en la ANFP”, dicen desde la casa del fútbol.

En Quilín 5635, el concepto que más se repite es el de “optimización” de los recursos. Por lo mismo es que el financiamiento de las competencias de los cadetes será mayormente asumido por los clubes. Desde el directorio de Milad avisaron que seguirán buscando formas de financiamiento, pero que ya no correrán más con los US$ 5 millones que invertían anualmente. Principalmente, porque en prácticamente ningún país del mundo la Federación corre con los gastos de formación de los clubes.

Frente a tal escenario, la ANFP presentó cuatro propuestas de diferentes torneos, que implican una serie de modificaciones en los encuentros que se jugarían. De regional a zonal, por ejemplo. Sí existió un compromiso de que no se dinamitaría ninguna categoría y que se mantendrán las existentes. Desde la mayor a la menor: Proyección, Sub 18, Sub 16, Sub 15, Sub 14 y Sub 13. No hubo consenso con los formatos de torneos que se presentaron, que en algunos casos significaba hasta un 42% menos en los costos.

Por lo mismo, los elencos se comprometieron a crear una comisión que estará compuesta por los presidentes y que se encargará, principalmente, de llevar adelante las propuestas que crearán un torneo capaz de ser financiado por los equipos del fútbol chileno.