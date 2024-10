A un día del día de furia del Ingeniero: director deportivo del Betis aborda el futuro de Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini enfrenta una nueva temporada al mando de la dirección técnica del Real Betis. El Ingeniero, que tomó a los verdiblancos después de una temporada en la que estuvieron sufriendo con la opción de descender, le devolvió a la escuadra la opción de ser competitivo, llevándolos incluso a competir en la Europa League.

Este aspecto ha sido fundamental en la dirigencia del club que ha manifestado su alegría con el trabajo del chileno. Así lo ha remarcado este fin de semana el director deportivo del Betis Manu Fajardo en diálogo con Canal Sur.

Allí explicó que en la cabeza del club solo pasa la idea de sostener el vínculo con Pellegrini tanto en el corto como en el largo plazo. “Pellegrini tiene contrato en vigor y no hay ningún tipo de duda en ese aspecto sobre su futuro con nosotros. Nosotros siempre tomamos decisiones de su mano a la hora de firmar futbolistas”, aseveró Fajardo.

“Aquí no descansamos. Tenemos que estar preparados para lo que sea y ya estamos pensando en enero, porque todas las plantillas son mejorables y esa exigencia viene bien para mejorar y dar más mimbres a Pellegrini para que le saque el máximo rendimiento. También tenemos la mente puesta en la planificación de la próxima campaña”, complementó.

Y toda esta confianza ha comenzado a dar buenas señales, en especial después de la última victoria contra el Espanyol. Con los tres puntos conseguidos el conjunto verdiblanco quedó ubicado a solo dos puntos de la zona de clasificación a la próxima Champions League, uno de los grandes objetivos para la temporada.

La furia de Pellegrini

Claro que el desarrollo del último partido tuvo un ingrediente extra, pues en el minuto 43, Abde Ezzalzouli se metió en el área del cuadro Perico y recibió una falta que derivó en la sanción de un lanzamiento penal. El marroquí, que solo contaba con un gol en siete jornadas de la presente temporada, quiso tomar el cobro para deshacerse de todos los fantasmas que lo rodeaban.

Si bien Giovani Lo Celso es el designado por el DT chileno para estas instancias, el argentino tuvo que ceder ante el deseo del surgido en la cantera del Barcelona, quien insistía con agarrar el balón para cortar con su sequía goleadora. Sin embargo, el guardameta Joan García contuvo el lanzamiento con su mano izquierda, desatando la furia del Ingeniero, como pocas veces ha pasado.

Una vez finalizado el encuentro, Pellegrini dio detalles de lo ocurrido. “Desperdiciamos el penalti, que habría cambiado el plan de partido porque les habría obligado a salir. Me gustó la madurez del equipo, que jugara el segundo tiempo como el primero”, analizó el DT en declaraciones con Movistar LaLiga.

Luego, en conferencia de prensa, profundizó sobre la jugada. “Tiene poca explicación. Lo Celso es el encargado. Se lo dejó a Abde, pero es una situación que aseguro no se volverá a repetir. No me ha gustado que lanzara Abde por Lo Celso. Se produjo un cambio de lanzador, pero será la última vez que pase. En el descanso ni tocamos el tema. No quería que el equipo y Abde se vinieran abajo. Se equivocó Lo Celso y se equivocó Abde. Le pasó lo mismo ante la Real la pasada temporada y la afición lo despidió con pitos, pero ahora lo hizo con una merecida ovación”.

Además, profundizó que “los goles han eclipsado todo lo que (Lo Celso) hace en el juego. Está permanentemente pidiendo el balón y lo da con ventaja al compañero. A todo eso ha agregado la cuota del gol. Se ha adaptado rápidamente y, personalmente, jugadores que he tenido como Isco, Lo Celso, Riquelme o Cazorla son los que tienen que tomar la responsabilidad del último pase. Se ha adaptado plenamente”, valoró.

El próximo desafío del Betis será en el plano internacional. Este jueves, desde las 13.45 de Chile, el conjunto español visitará a Legia por la primera fecha de la Fase de Liga de la Conference League.