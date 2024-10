¿Por qué fue borrado? La sorpresiva aparición de Arturo Vidal en la pizarra de Gareca para enfrentar a Brasil y Colombia

La relación entre Ricardo Gareca y Arturo Vidal no ha sido la mejor desde la llegada del técnico argentino al mando de la Roja. Después de enfrentar unos duelos amistosos en Europa, llegaba el momento para que el Tigre se enfocara en su primer gran desafío: la Copa América.

La última prueba para enfrentar la competencia internacional fue un amistoso contra Paraguay que se desarrolló en el Estadio Nacional. En la nómina para ese encuentro preparativo llamó la atención de que el Tigre no convocara al volante de Colo Colo, así como a Gary Medel.

De hecho, consultado sobre los futbolistas, el DT explicó en el momento que “esta es la lista, en principio, es lo que queremos ver en este partido. (A la Copa) Podemos ir con 26 jugadores, 24 o 25. Es eso lo único que puedo contestar. Por supuesto, son muchachos de mucho reconocimiento. No, de ninguna manera (están descartados)”.

Claro que una vez que tuvo que presentar el listado final para la competencia que se desarrolló en Estados Unidos, el Rey volvió a estar ausente. De hecho, tras el debut contra Perú el exBarcelona comentó que “ustedes saben que la selección con Vidal es otra cosa. Con Vidal y Gary (Medel), es otra cosa. Pero nada, así lo quiso el entrenador. A la selección hay que tenerle fe, hay que confiar siempre. Ojalá puedan pasar a la otra fase y después la Eliminatoria y clasificar al Mundial, que es el primer objetivo. Hay que apoyar no más ahora desde afuera y seguir apoyando hasta el final a la Selección”, expresó.

Luego, sobre la Roja, Vidal dijo que “los partidos de eliminatoria, los partidos de clasificación son muy duros. No tienen nada que ver con los amistosos. Cuando se juega en lo amistosos se juega con cinco cambios menos. En los partidos de Copa América, cuando son por definir, son muy duros. Son muy difíciles. Y claramente se vio el otro día que, contra Perú, sin tener mucho, le complicó el partido a Chile”.

Al final, el Equipo de Todos quedó eliminado en la fase de grupos con una magra presentación, sumando dos puntos y sin poder marcar goles.

De regreso en las Eliminatorias

Una vez sentenciada la suerte de Chile en Norteamérica, llegó el momento para que Ricardo Gareca enfrentara el proceso para el cuál se le trajo: llevar a Chile al Mundial de 2026. Su debut en las Eliminatorias fue contra Argentina como visitante y luego de local contra Bolivia, perdiendo contra ambos rivales.

En la nómina para estos duelos Vidal tampoco fue considerado a pesar de que venía mostrando un buen nivel personal tanto en el ámbito nacional como internacional con la participación del Cacique en la Copa Libertadores.

Según pudo averiguar El Deportivo, el Rey era tenido en cuenta como tercera opción en su posición en la pizarra de Gareca. Sin embargo, sepultó sus opciones de volver a la Roja al faltarle el respeto al Tigre.

“¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino. Miren a Argentina, están jugando los mismos de siempre hace cuánto, varios años, ¿no? Acá hay que agradecerle el esfuerzo a los muchachos, pero están quemando a muchos jóvenes”, manifestó Vidal en una de sus transmisiones en la plataforma de Twitch.

“Tenís que hacer tres cambios ahora ya! Tienen que calmarse en la cancha. (Gareca) Tiene que dejar de inventar. Si el fútbol es muy sencillo”, añadió más adelante.

Los dichos de Vidal contra Gareca lo alejaron de la Roja en un buen momento junto a Colo Colo. Foto: Photosport

Aquellas palabras terminaron por sentenciar la relación entre técnico y jugador y ni siquiera pensó en llamarlo por teléfono para ver su disponibilidad. Por cierto, la crítica del deportista nacional también trajo muestras de apoyo hacia Gareca, quien recibió el apoyo de figuras importantes de Argentina y campeones mundiales solidarizando con él.

Por otro lado, un jugador que ya había sido descartado es Gary Medel. Según información de El Deportivo, para Gareca no es opción ni como volante ni como defensa. Su presente en Boca Juniors tampoco ayuda.

Ausencia de líderes

La última derrota contra Bolivia también causó un remezón en la directiva de la ANFP. Hace algunos días Pablo Milad aseguró que “hay preocupación por no haber ganado, pero tenemos que dar vuelta la hoja y canalizar nuestra energía en estos partidos, que siempre han sido difíciles para Chile. Brasil es una potencia, independientemente que no esté en la parte alta. Por eso el profe Gareca va a cambiar el esquema. Citó bastantes jugadores nuevos, con mucha hambre y ganas de sacar esto adelante, de poder seguir vivos”.

“Se han renovado las esperanzas, la ilusión, las ganas. Chile jugó bien en los amistosos. O sea, hay material, pero necesitamos que los jugadores den el 120% para lograr buenos resultados”, complementó.

Sobre el trabajo de Gareca, expuso que “él ya sabe que tiene que reinventarse para estos partidos. Con el cambio constante de jugadores, ha visto que algunos le responden y otros no tanto. Algunos que le respondieron, después no lo hicieron. Por eso tiene que cambiar, para probar una situación diferente con los jugadores que sí le han respondido”.

Pablo Milad confía en el repunte de la Roja de la mano de Ricardo Gareca. Foto: Juan Farias / La Tercera.

También tuvo palabras para las ausencias de Vidal y Medel. “El profe los ha considerado siempre, pero es una decisión netamente del técnico. Se ve que falta un líder. Se nota. Y de eso estamos conscientes todos, porque lo vemos en la cancha, pero hay jugadores que vienen con futuro, con un proceso maduro a nivel futbolístico e internacional. Queremos un Chile agresivo con Brasil, un Chile que se atreva, donde haya personalidad, carácter en la cancha, como equipo”.

Por lo pronto, habrá que esperar para ver los resultados. La Roja enfrentará en casa a Brasil el jueves 10 de octubre a las 21.00 horas. Luego, la misión será enfrentar a Colombia como visitante el martes 15 del mismo mes desde las 17.30 horas.