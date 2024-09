Histórico de Colo Colo destroza a Arturo Vidal en Argentina: “Es un jugador que vive del recuerdo”

Colo Colo se juega este martes una oportunidad de agrandar su historia. Ante River Plate, los albos buscarán las semifinales de la Copa Libertadores. En la ida, pudieron mantener la paridad. El 1-1 que consiguieron en el Monumental de Macul les permite llegar con vida a la revancha que se jugará en el recinto homónimo de Núñez. En Buenos Aires, el Cacique buscará la hazaña.

Buena parte de las posibilidades de éxito de los albos depende de una figura: la de Arturo Vidal. En el encuentro de ida, el aporte del Rey fue fundamental. Carácter, presencia y despliegue fueron parte de su habitual oferta. Una asistencia exquisita para Carlos Palacios, que permitió el empate, coronó una actuación que le valió elogios en todo el continente.

Histórico de Colo Colo destroza a Arturo Vidal

Sin embargo, no todos se cuadran detrás del exvolante del Barcelona, el Inter de Milán y la Juventus. Leonardo Véliz, permanente detractor del futbolista expuso sus apensiones en Argentina. El Pollo, en su habitual estilo, no escondió argumento alguno. “Yo voy de frente, digo lo que pienso, como mi primer libro ‘Sin amagues’. Cuando Colo Colo se interesó en Arturo Vidal, dije que traían a un jugador en extinción por la cantidad de lesiones sufridas. En Flamengo no jugó prácticamente nada. En Barcelona lo llevaron por una transacción comercial, nomas, y jugó muy poco. En el Inter de Milán con Alexis Sánchez tampoco jugó nada. Vidal es un jugador que se vive del recuerdo, de las dos Copas América que se ganaron con Chile, además de lo que hizo en la Juventus y en el Bayer Múnich. Eso es hoy Vidal. Lo tienen definido como un gran jugador y los entrenadores lo consideran importante en el medio campo para barrer y destruir el foul táctico. Tiene una personalidad avasallante, pero eso se traspasa al otro límite que es la soberbia”, dispara el histórico delantero en Infobae, frente a la consulta respecto de si el mediocampista es el mejor jugador del equipo popular.

El Pollo también repara en la polémicas declaraciones del volante, quien dijo que tenía más títulos que todo el plantel millonario, aunque luego atenuó sus palabras. “A mí no se me ocurriría decir algo así. Eso es de soberbio, de prácticamente tener dos neuronas. Un jugador no puede decir eso, incita a la violencia que exacerba a la hinchada rival. Y los chilenos, somos más odiosos en estos días por ese tipo de declaraciones”, establece.

Leonardo Véliz, en una entrevista.

En es ese contexto que, incluso, se anima a analizar el alcance que tiene el oriundo de San Joaquión. “Hoy, Vidal es un jugador normal que llegó a Chile producto de un exacerbado marketing, donde hay que vender camisetas y se inclina ante la línea editorial de un diario o la televisión. Eso vende, y yo no lo soporto”, sostiene.

La referencia aborda, también, los aspectos más polémicos fuera del campo de juego. “Es más, su vida privada no ha sido ejemplificadora y todo el mundo lo sabe. En la actualidad, Vidal está metido en las redes sociales. No ha sido relevante en un Colo Colo que está en el torneo local debajo de la Universidad de Chile, y en muchos partidos no pudo jugar por diferentes lesiones. No me vengan a decir que es un jugador importante para jugar frente a River Plate. Para los compañeros tal vez sea motivante y gratificante, pero que no vengan a decir que es excepcional porque no lo es. En mi paladar futbolístico, no es así”, sentencia.