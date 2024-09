Arturo Vidal le responde a sus críticos tras afirmar que tiene más títulos que el plantel de River

Arturo Vidal contraataca. El volante de Colo Colo se defiende luego de las críticas que ha recibido por las declaraciones que dio luego del empate ante River Plate. “Ustedes hablan de lo económico. No vamos a ver ahora mi precio con el precio de ellos. Si nos ponemos a ver títulos, yo tengo más títulos que todos los de River”, había dicho el Rey. Sus palabras hicieron eco en Argentina, donde le respondieron que su aseveración no es real, puesto que Franco Armani cuenta con un palmarés un tanto más extenso.

Este miércoles, más el frío, el King decidió salir al paso. Y lo hizo en una faceta más mesurada a la que acostumbra. “Hola mi gente, ¿cómo estamos? ¿todo bien? Una cosita, voy a hacer este video, algo que nunca hago, pero lo voy a hacer, para aclarar”, inició diciendo en un metraje publicado en su cuenta de Instagram.

Vidal fue uno de los mejores de Colo Colo ante River. Foto: Photosport

“Ayer lo que respondí yo no era para pelear con los jugadores de River ni para pasarlos a llevar, sino que lo dije para responderle al periodista que me preguntó una cosa. Toda la semana, antes del partido, nos miraban en menos porque el valor de nosotros era de 26 millones y el de ellos era, no sé, 126 millones, parece. Respondí con los títulos, que los títulos no valían dentro de la cancha. Lo que uno hace dentro de la cancha en el momento es según cómo se prepara”, explicó el mediocampista.

Luego insistió en uno de los puntos que abordó este martes, referente a que buscarán la clasificación en la revancha en Buenos Aires, luego de que la llave quedara abierta. “No porque yo haya ganado todos esos títulos o River venga ganando muchos títulos en todos los últimos años, van a pasar por arriba de nosotros. Ayer demostramos que dentro de la cancha fuimos 11 guerreros y creo que jugamos mejor que ellos y merecimos el triunfo. No se dio, pero todavía quedan 90 minutos. Pero era solo para aclarar eso, mi gente, nunca voy a pelear con la gente de River. Si tengo que pelear con los de River, va a ser dentro de la cancha”, aseguró el ex Bayern Múnich.