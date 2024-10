“Perdí la cabeza”: Jorge Almirón sorprende y se disculpa tras la noche de furia en Colo Colo que le puede valer un castigo

Jorge Almirón vive días complejos en Colo Colo. Pese a que su equipo pasa por un gran momento y está al acecho de Universidad de Chile en la lucha por el título, el DT se encuentra a la espera de un posible castigo. Esto por su noche de furia contra José Cabero, el árbitro del encuentro entre el Cacique y la UC. En su informe, el silbante explicó la situación. Como el Tribunal de Disciplina de la ANFP sesiona los martes, el entrenador pudo estar presente ante Audax Italiano.

El juez explicaba la expulsión del estratega. “Por no respetar de manera obvia o persistente los límites del área técnica de su equipo”, justifica, respecto de la segunda amonestación. La primera también tuvo justificación: “Desaprobar con palabras y acciones un cobro referil”.

Después vienen los detalles del encuentro. “Una vez expulsado, el Sr. Almirón ingresa al terreno de juego y se acerca a mi posición dentro del campo para extenderme su mano manifestando una supuesta intención de despedirse, a lo que yo accedo. Sin embargo, al tomar mi mano, el Sr. Almirón me aprieta fuertemente, de manera irracional, desafiante e intimidante, para luego violentamente intentar forzarme a un acercamiento hacia su posición, tras lo cual sujeta con sus dos manos mi brazo y lo intenta jalar o mover de manera violenta”, relata Cabero.

Almiron impartiendo instrucciones. Foto: Photosport

“Luego y continuando con su actuar descontrolado y violento, el Sr. Almirón se dirige hacia la posición en donde se encontraba el cuarto árbitro, a quién también sujeta, primero de su brazo y luego de su hombro, debiendo intervenir parte del cuerpo técnico de Colo Colo para controlar esa situación y recién a partir de ese momento emprender el trayecto hacia los camarines”, agregaba.

“Debo hacer presente que si bien el Sr. Almirón abandonó su lugar en la banca técnica luego de ser expulsado, finalmente no se dirigió hacia los camarines, en todo momento se quedo en el túnel de acceso detrás del arco que en ese momento correspondía al equipo visitante, manifestándose e impartiendo instrucciones técnicas a su equipo, desobedeciendo la obligación que tenía de retirarse hacia los camarines”, finaliza.

El perdón del DT

Este domingo, luego de la victoria alba ante Audax, el entrenador de Colo Colo manifestó su arrepentimiento. “Le digo a mis jugadores que cada acción tiene consecuencia, me equivoqué, le quiero ofrecer disculpas a José Cabero porque hizo un gran arbitraje”, señaló.

“Me excedí y me expulsó. Perdí la cabeza. No me puede pasar porque este es un equipo muy grande y lo perjudico. Disculpas sinceras. Me equivoqué y acataré las consecuencias. Ojalá el tribunal no sea tan drástico, no lo haré más, de verdad”, agregó.

Ahora, Colo Colo se pondrá al día durante la fecha FIFA. Enfrenta a Huachipato y La Calera, en partidos pactados para el domingo 13 y miércoles 16 de octubre respectivamente.