La advertencia de Ricardo Gareca a Carlos Palacios tras su amenaza de renunciar a la Roja

En toda la comparecencia previa al partido ante Brasil, Ricardo Gareca trató de cerrar flancos. Lo hizo, por ejemplo, en relación a las críticas al rendimiento de la Selección, a las quejas de los históricos que no están, al que se restó y al eventual pesimismo respecto de la suerte que correría el combinado nacional en la doble fecha de las Eliminatorias, que comprende, además, la visita a Barranquilla para medirse con Colombia.

Sin embargo, respecto de uno de los más públicos y notorios intentó desviar la atención. “La Selección sabemos que todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque sabemos que no vamos a jugar dos partidos que te pueden definir un año, o arruinar un año. Creo que eso no debería volver a pasar en el fútbol chileno”, planteó Carlos Palacios, después del choque entre Colo Colo y la UC.

“No estaba enterado”

La declaración del exdelantero de Unión Española generó controversia. De hecho, dos de sus compañeros en el equipo albo, Brayan Cortés y Arturo Vidal fueron enfáticos en establecer que la Roja tenía prioridad sobre cualquier otro compromiso. El iquiqueño defenderá el arco nacional.

Gareca, en cambio, hizo gala de una falencia que ya había expuesto en una situación anterior: la desinformación. “De lo de Palacios no estaba enterado. No le puedo decir”, sostuvo, en plena conferencia en Quilín.

Luego, entró en las consideraciones futbolísticas. “Lo convocamos porque nos gustó y, en definitiva, lo vimos muy metido”, dijo, respecto de la actitud que ha mostrado en las prácticas..

“No llegó a oídos míos. Hay que preguntarle a Carlos. No existe nada más importante que la Selección. Nos gustan los jugadores que estén 100 por ciento metidos. Si usted agarra a cualquier joven, lo primero que ambiciona es debutar. Y después, como meta máxima, llegar a la Selección”, complementó.

Finalmente, abrió la posibilidad de un tirón de orejas para el atacante. “Esto, por ahí, pudo ser un malentendido. Lo cité sin tener conocimiento de esta declaración que me está diciendo. Por ahí en la concentración puede haber una charla”, expresó.

El jugador que se restó

Sin mencionarle, Gareca también se refirió a la ausencia de Charles Aránguiz, a quien pretendía considerar. “Un jugador en particular fue. No es una crítica. Es una situación que me tocó vivir, nada más”, manifestó, evitando en entrar en consideraciones agresivas.

En el mismo plano, por ejemplo, citó una conversación con Arturo Vidal. “Fue de los primeros con los que he hablado, tuve la claridad absoluta de decirle que no acostumbraba a asegurar titularidad, convocatoria. ‘¿Le interesa la Selección?’, eso les pregunto a todos”, detalló.

“Simplemente hubo un muchacho que por la situación que le tocaba atravesar prefirió no hablar conmigo. No es algo personal. Está en su derecho y en su decisión. Simplemente eso. No quiero ahondar más en detalles que no tienen nada que ver. Que no se torne una crítica”, sentenció.