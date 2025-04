Los secretos de Sebastián Miranda, el cerebro de la Roja Sub 17.

La Roja Sub 17 está a un paso de clasificar al Mundial de la categoría. El equipo de Sebastián Miranda enfrenta a Paraguay a las 21 horas. Un triunfo o un empate lo mete en la cita planetaria que se llevará a cabo en Qatar. Una derrota lo llevaría a jugar una ronda de playoffs por el cupo.

A la última jornada de la fase inicial, la selección juvenil llega tras haber caído por la mínima frente a Colombia, vencido a Argentina por 3-2 y doblegado a Perú con un contundente 5-0.

El cerebro detrás del rendimiento del elenco nacional es Miranda, quien llegó al equipo como el brazo derecho de Nicolás Córdova, entrenador de la Sub 20 y jefe de las selecciones juveniles. El talquino lo tuvo en su cuerpo técnico en Palestino, Santiago Wanderers y Universitario de Lima.

La Roja tiene la opción de clasificar al Mundial Sub 17 este sábado. (Foto: Comunicaciones FFCh)

“Intentamos jugar todos los partidos de la misma forma, con la misma preparación. Con Colombia no obtuvimos el triunfo, pese a que hicimos un buen partido. Nos llevaron al límite. Esa derrota nos dolió, pero los jugadores pudieron levantarse. Enfrentaron muy bien el partido con Argentina y ante Perú nuevamente, obteniendo resultados, con rendimientos individuales y colectivos altos”, señaló Miranda para definir sus principios.

La dupla Córdova-Miranda

El jugar de la misma forma no solo responde a una idea futbolística. Es una consigna que Nicolás Córdova ha trasladado a todos los estamentos formativos de la Roja. Aunque se admiten matices individuales, lo concreto es que prima un método común.

Para Miranda es importante el trabajo físico que ha realizado su equipo. Precisamente una de las materias que Córdova considera pendiente en la formación de futbolistas en Chile. “Estamos contentos. Se hizo un esfuerzo tremendo. Desde lo físico, táctico y psicológico de los jugadores. Estamos en una zona donde queremos estar. Sabemos que se juega cada dos días y la preparación ha sido súper importante. Nos enfocamos mucho en la parte física para que puedan competir de igual a igual. Elegimos a los mejores y tenemos que enfrentar los partidos con la misma intensidad y agresividad”, dijo el DT tras la victoria ante la Albiceleste.

En tanto, Córdova está acompañando a la comitiva que está en Colombia. Los sistemas de trabajo son similares a los que ocupa en la Roja Sub 20 y que también tiene la Roja Sub 15. La consideración excede a lo futbolístico y abarca lo multidisciplinario.

Miranda trabaja codo a codo con Nicolás Córdova en las selecciones juveniles. (Foto: Photosport)

“La elección del plantel para este Sudamericano fue realizada en conjunto por el staff técnico de las selecciones chilenas masculinas juveniles. Claramente hay una herencia de la selección chilena Sub 15 y Sub 16 dirigida por Ariel Leporati. Realizamos evaluaciones a los jugadores y a sus desempeños, tanto en los microciclos como en el Sudamericano Sub 16. Esto permitió promover directamente 12 jugadores a la Sub 17″, explica Córdova a El Deportivo.

“Las prácticas son para todas las categorías iguales, cambian las intensidades y los tiempos. Todos los entrenamientos parten en el gimnasio. Debemos mejorar en la fuerza, todos tienen capsulas. Miranda es el ejecutor, todos participamos”, complementa.

El uso de las redes

En las nuevas generaciones común el excesivo uso de las redes sociales. Algo que en la Selección buscan controlar.

“Tenemos un área de comunicaciones que les ayuda a mejorar su expresividad y cómo deben gestionar de manera sana sus redes sociales. Se encargan de hacerles entender las implicancias e impacto de las redes sociales en el fútbol. Tenemos un área psico-social, donde nuestro psicólogo y nuestra trabajadora social trabajan en conjunto en la contención emocional individual. Ellos se preocupan también de que los descansos sean adecuados, sin acceso a teléfonos en la noche para procurar que puedan dormir de la mejor manera posible”, indica Córdova.

Su revancha

Miranda llegó a trabajar a las categorías menores de la Selección el año pasado. Lo hizo luego de estar en la U, específicamente, en las divisiones inferiores, aunque a dichas labores tuvo que sumarle intermitentes pasos por el primer equipo, como técnico interino. Solía transformarse en una solución ante eventuales emergencias. En esa línea, le tocó ser ayudante técnico de Cristián Romero en 2021. Ese año, los estudiantiles rozaron el descenso. Además, tuvo dos interinatos en 2022. Uno luego de la salida de Santiago Escobar y el otro tras la partida de Diego López.

En total, comandó a Universidad de Chile en 10 partidos, con un saldo de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas. Un rendimiento suficiente para que los universitarios no perdieran la categoría, que era su preocupación en ese entonces.

Tras su paso por el primer equipo laico fue el Jefe del Área Técnica del Fútbol Formativo de la U, cargo que ostentó hasta su salto a la Selección. Hoy, el exdefensa intentará clasificar a una selección chilena a un Mundial.