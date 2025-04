Con definición en simultáneo: lo que necesita la Roja Sub 17 para clasificar este sábado al Mundial

En medio de un momento de crisis en el fútbol local, el rendimiento de la selección chilena Sub 17 aflora como una luz al final del túnel. La escuadra que dirige Sebastián Miranda ha destacado en el Sudamericano de Colombia y está cerca de cumplir uno de los principales objetivos en el certamen: clasificar al Mundial de la categoría.

Pese a comenzar con una derrota ante el anfitrión por la cuenta mínima, posteriormente se produjo la histórica victoria sobre Argentina. No hubo mejor manera de enmendar ese tropezón que lograr un triunfo inédito, porque fue la primera vez que la Roja derrotó a la Albiceleste en un Sub 17 de manera oficial. Y en la tercera presentación del grupo A, Chile goleó 5-0 a Perú, siendo totalmente superior a su rival.

“Estamos muy contentos y lo más importante que tenemos como virtud es la unión del equipo, estamos los 23 en la misma línea”, declaró el defensor Ricardo Guzmán, en diálogo con los canales oficiales de la ANFP. “El cuerpo técnico ha sido claro con la idea de juego y se preocupa de cada uno. Han hablado con todos, con los que les toca jugar y con los que no les ha tocado participar”, añadió el futbolista de O’Higgins.

Este sábado se cierra la fase de grupos del Sudamericano y la Roja tiene en sus manos la opción de asegurar no solo el pase a la fase final por el título, sino que también la clasificación para el Mundial de Qatar, que se desarrollará en noviembre. Se trata de una definición cerrada, porque hay cuatro elencos con 6 puntos: Argentina, Chile, Colombia y Paraguay.

Lo único seguro, de cara a la jornada final, es que Perú será el último de la zona y sin puntos, porque quedará libre. La Selección enfrentará a Paraguay (21.00 horas, en Montería) y en simultáneo lo hará Colombia ante Argentina.

Cabe hacer un recordatorio del formato de la competencia. Los dos primeros de cada grupo clasifican a las semifinales del Sudamericano y al Mundial de 2025. Los ganadores de esos enfrentamientos jugarán por el título y los perdedores, por el tercer puesto. Entonces, si Chile vence a los paraguayos, asegura su pasaje a ambas instancias.

En caso de igualdad de puntaje, el primer criterio de definición es el duelo directo. El segundo criterio es la diferencia de goles. En ese ítem, la Roja supera a los guaraníes (+5 contra +3). Por lo tanto, el empate también le sirve a los chilenos para clasificar.

Si la selección nacional pierde este sábado, quedará al margen de la opción del título, pero seguirá con chances de entrar al Mundial, toda vez que son 7 cupos los de Sudamérica (de un total de 48 para la cita planetaria). En el caso de terminar el grupo en el tercer o cuarto lugar, se accede a un playoffs para entrar en la Copa del Mundo. Los vencedores de esas llaves cruzadas (3A vs. 4B y 3B vs. 4A) van a Qatar 2025, mientras que los perdedores jugarán por el último cupo. Como Chile ya no puede quedar último del grupo A, tiene asegurado el playoff.