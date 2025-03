Un triunfo histórico: la Roja derrota por primera vez a Argentina por los puntos en la categoría Sub 17

Este sábado, la selección chilena Sub 17 disputó su segundo partido en el Sudamericano 2025 de Colombia, clasificatorio para el Mundial de Qatar, a desarrollarse en noviembre. En el estadio Jaraguay de Montería, la Rojita hizo historia. En épocas en las cuales el fútbol local entrega muy pocas alegrías, lo de hoy asoma como una gran noticia. Un bálsamo. El equipo nacional venció por 3-2 a Argentina, en un resultado inédito en esta categoría juvenil.

La escuadra que dirige Sebastián Miranda perdió por la cuenta mínima en su debut por el grupo A, ante el cuadro anfitrión, choque en el cual la figura fue el portero Vicente Villegas (de Coquimbo Unido). Ahora se presentaba un desafío más complejo, porque la Albiceleste es potencia en prácticamente todas las categorías. Además, los antecedentes estaban a favor de los transandinos, porque Chile nunca los había derrotado en Sub 17 (en 11 partidos previos). Hasta este 29 de marzo.

La selección nacional realizó una interesante labor en el primer tiempo, con una presión constante en campo rival. Lograba capturar balones en terreno contrario y avanzar en la cancha, sin embargo se fallaba en la finalización. Zidane Yáñez, el gran nombre de la plantilla nacional, tuvo una pero no pudo rematar. El trabajo táctico de Chile no dejaba maniobrar a los argentinos (con cinco en el fondo en el retroceso), que se veían obligados a lanzar pelotas largas.

Cuando la paridad no se movía de cara al descanso, la Argentina de Diego Placente encontró una ventana abierta y no lo desaprovechó. En los 45 minutos, el ariete Tomás De Martis convirtió el 1-0 para los albicelestes. Así son ciertos equipos: les basta con tener una chance con ventaja y a cobrar.

Como una tónica a nivel transversal de los seleccionados nacionales, a la Roja le faltaba pólvora en ofensiva. Lo positivo es que aquello se remedió en el complemento. Porque en el trámite, la derrota era exagerada. Las buenas sensaciones se mantuvieron. Lo bueno es que el equipo de Miranda no se amilanó con el marcador en contra. En los 56′, Cristóbal Sepúlveda puso el 1-1 con un zurdazo. Catarsis de la banca chilena en Montería.

En los 70′, llegó la aparición estelar de Zidane Yáñez para la remontada. El jugador del New York City, quien tiene contrato como profesional en la franquicia de la MLS, marcó el 2-1 con un remate traspase de taco. El 10 de la Roja necesitaba llegar al gol y lo consiguió en un duelo vital. En la recta final, el lateral Martín Jiménez (de Audax Italiano) hizo el 3-1 con una gran acción personal, definiendo en posición de atacante, para sellar un triunfo para quebrar la tendencia histórica. En los descuentos, otra vez apareció De Martis para el descuento.

Como el Mundial Sub 17 ahora es de 48 selecciones, este Sudamericano entrega más plazas. Serán 7 cupos para el torneo en Medio Oriente. Los dos primeros de cada zona (A y B) clasifican a las semifinales del torneo y a la Copa del Mundo. Los ubicados en la tercera y cuarta posición jugarán por las ubicaciones 5 a la 8. En formato de Final Four, los ganadores van al Mundial, mientras que los perdedores jugarán por el último cupo al Mundial. En resumidas cuentas, habría que hacer las cosas muy mal para no acceder a la cita planetaria para menores de 17 años.

El próximo partido de Chile será este lunes, ante Perú (18.30 horas). Luego, quedará libre en la jornada del miércoles 2 de abril. Cerrará su participación en la fase grupal el sábado 5 de abril, contra Paraguay.