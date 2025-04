Estará cuatro semanas fuera: los números que encaminan a Alexis Sánchez a su peor temporada en Europa

Alexis Sánchez no lo pasa bien. Tras firmar con Udinese, el atacante de 36 años no pudo corresponder a toda esa expectativa que provocó su retorno a la pequeña ciudad del noreste de Italia y registra los peores números de su carrera. Las constantes lesiones del tocopillano redundaron en un verdadero fracaso para un regreso más que esperado. El emblema de la Generación Dorada volvía a sufrir por el karma que ha marcado su trayectoria. Ahora, un desgarro lo dejará fuera por, al menos, cuatro semanas, según pudo confirmar El Deportivo. Una dolencia que, prácticamente, acaba de forma anticipada con su temporada.

El viaje a Chile para integrarse a la Selección le costó muy caro al tocopillano. El jugador llegó a Pinto Durán con una sobrecarga, que luego derivó en un microdesgarro. Pese a eso, el goleador histórico de la Roja siempre confió en llegar al partido con Ecuador, por las Eliminatorias, pero no fue posible. El esfuerzo empeoró todo, porque al llegar a Udine la evaluación médica fue aun más compleja.

Cuando la temporada inicia la recta final, el balance del formado en Cobreloa está lejos de los grandes números que alcanzó en otras épocas. A ocho fechas del epílogo de la Serie A italiana, los medios peninsulares ni siquiera tienen claro si el delantero nacional podrá volver a jugar antes del 22 de mayo próximo. Lo cierto es que desde su entorno aseguran que al menos estará un mes fuera de las canchas, por lo que es casi imposible que vea minutos en la recta final del campeonato. Evidentemente, esto abre cuestionamientos acerca de su futuro en el club.

La secretaría técnica y los propietarios del club siguen el caso con atención. El Dilla firmó por dos temporadas garantizadas con el club que le abrió las puertas en el fútbol europeo. Sin embargo, los dueños de la sociedad deportiva no descartan que el chileno se pueda marchar en julio.

“La familia Pozzo (dueña de Udinese) está considerando el contrato del futbolista chileno, quien gana 2 millones de euros. Los propietarios de la sociedad friulana tienen claro que Sánchez no es un jugador que se conforma con un lugar secundario en la plantilla. Tanto que, al menos en el mediano plazo, espera cumplir con su condición de figura, el principal aval de su regreso al noreste de Italia”, advierte el portal Mondo Udinese, dependiente de La Gazzetta dello Sport.

En ese escenario, el futbolista evalúa con atención este final de temporada. Sobre todo para entender cuál será su futuro. Eso mientras, de manera paralela, el chileno es seguido por una serie de clubes de Sudamérica, como Flamengo o River Plate.

En los inmediato, el club friulano anunció la baja del tocopillano debido a un traumatismo distractor en el sóleo de la pantorrilla izquierda. La prensa peninsular añade al diagnóstico una proyección preocupante. De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, la temporada ya podría estar terminada para Alexis Sánchez quien, en el mejor de los casos, podría reaparecer a inicios de mayo, a solo días del final del torneo italiano.

Problemas físicos

Las lesiones que han aquejado al goleador histórico de la Roja no le han dado tregua, sobre todo desde que regresó al equipo friulano, en agosto pasado. No es un dato baladí, ya que el problema físico que afectó al jugador es el de más larga recuperación desde que arribó a Europa, en ese ya lejano julio de 2008. Fueron 112 días en los que el Niño Maravilla no vio acción en el inicio de la temporada. Casi cuatro meses que constituyen la para más larga desde su arribo el Viejo Continente.

Solo en lo que a tiempo de ausencia se refiere, la lesión que más se acerca a esta baja es la dislocación del tendón peroneo de su tobillo izquierdo, que obligó al atacante a pasar por el quirófano y perderse 85 días con Inter de Milán, entre octubre de 2019 y enero de 2020.

Con las camisetas de Barcelona y Arsenal de Inglaterra nunca tuvo paras tan extendidas. Solo 55 días con los hispanos y 54 en los Gunners, aquejado de un desgarro (2011) y una lesión en el muslo derecho (‘15-‘16), respectivamente.

La peor campaña

El tiempo no perdona y los fríos números no resisten desmentidos. En la actual temporada, Udinese ha disputado 32 partidos, de los cuales una treintena fueron por la Serie A italiana y dos por la Copa Italia. En esas presentaciones, el tocopillano vistió de corto solo en diez de esas ocasiones, sin haber marcado goles. Tampoco ha generado asistencias en un equipo que, a ocho fechas del final del torneo, ya alcanzó el piso de puntos para quedarse en la máxima categoría del fútbol peninsular.

En total, el atacante solo pudo disputar 394 minutos entre ambas competiciones. Es decir, solo estuvo en el 14% del tiempo total que sumó el elenco friulano, muy poco para uno de los jugadores top de la planilla.

Ni siquiera el comienzo de su carrera en Udinese fue tan pobre como la presente campaña. En su primera temporada con los bianconeri, la 2008-‘09, el delantero de entonces 19 años disputó 41 de los 50 partidos del equipo en su campaña debut, con 2.419 minutos (53,7% del total del equipo), que completó con tres goles y tres asistencias.

La temporada 2018-‘19, la única completa que cuajó con Manchester United, tampoco tuvo números tan malos como la actual campaña. El Dilla disputó 27 de los 53 juegos, un 26% de los minutos. En ese curso logró dos conquistas y 4 asistencias.

Al otro lado de esta sumatoria está la temporada 2016-‘17, la tercera que completó con el Arsenal. En ese año, disputó 51 de las 55 presentaciones de los británicos en cuatro torneos (85% del tiempo del equipo) con números rutilantes: 30 goles y 18 asistencias. Sánchez estaba en el peak de su carrera.