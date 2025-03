“Todos están disponibles menos él”: la molestia del entrenador de Udinese por la nueva lesión de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez vuelve a darle un dolor de cabeza al Udinese. El Niño Maravilla retornó a Italia luego de la fecha FIFA, pero no está disponible para jugar. En la Roja, de hecho, se perdió los dos partidos. Este jueves fue sometido a exámenes en su club y es baja por un tiempo indefinido. “Sufrió, durante la estadía con su Selección, un traumatismo distractor en el sóleo del gemelo izquierdo”, establecen en un comunicado. “El jugador será evaluado semana a semana por el cuerpo médico”, añaden.

Este viernes, en la antesala del choque del cuadro friulano ante el Inter de Milán, programado para este domingo a las 13 horas, el técnico Kosta Runjaic se refirió a la situación del tocopillano. “Hubo un descanso por el parón de selecciones nacionales, una parte del equipo disfrutó de este periodo, mientras que otros estaban con su selección. En el caso de Sánchez, está lesionado, de los que fueron a sus países, todos están disponibles menos él”, comentó. Cabe recordar que el formado en Cobreloa se perdió casi toda la primera rueda de la Serie A por una lesión que sufrió al cierre de la pretemporada. Recién en diciembre volvió a la actividad.

Alexis Sánchez ha pasado más tiempo lesionado que disponible en la actual temporada. (Foto: @alexis_officia1)

“Obviamente no me alegra que Sánchez esté lesionado, pero también hay otros jugadores que pueden jugar. Tenemos una buena plantilla para afrontar nuestro próximo partido contra el Inter”, complementó el entrenador alemán.

En esa línea, tampoco tendrá a Florian Thauvin, quien estaba lesionado desde antes de la fecha FIFA y a quien Sánchez reemplazó en el último duelo del Udinese. “Déjense sorprender por cómo jugamos; no les daré información. La situación es la siguiente: nos faltan dos jugadores, pero tenemos muchas posibilidades de reemplazarlos”, dijo el DT en la rueda de prensa.

Sobre la estrategia de cara al duelo ante los nerazzurris, Runjaic dijo que: “Sabemos cómo juegan. Son uno de los equipos más fuertes; juegan bien con el balón, pero también en transición y defensa; tienen experiencia y saben cómo quieren jugar. El Verona es cosa del pasado; no jugamos tan mal, pero tuvimos algunas dificultades; no fuimos lo suficientemente creativos, intensos ni peligrosos en ataque. Analizamos el partido y sabemos qué debemos mejorar; estamos en proceso de crecimiento, pero no será el mismo partido contra el Inter. Si tuviéramos el 60% de la posesión contra el Inter, significaría que algo no funcionó en su juego. Queremos mejorar en general, intentando tener más posesión, pero también intentando ser más peligrosos en ataque y mejorando la comprensión entre los jugadores”.