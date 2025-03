El DT del Udinese condena la actuación de Alexis Sánchez ante Hellas Verona: “Jugó mal”

Kosta Runjaic quedó preocupado con la actuación de Alexis Sánchez en la caída del Udinese ante Hellas Verona. La lesión de Florian Thauvin le dio la ocasión al Niño Maravilla de volver a la titularidad. Pero no cumplió con lo esperado. Finalmente, el DT lo sacó tras el descanso. “Kristensen recibió una tarjeta amarilla y empezó a sentirse inseguro. No queríamos arriesgarnos a quedarnos con 10 hombres. Sánchez jugó mal en la primera mitad; queríamos más presencia física en el campo, queríamos sumar kilómetros en el mediocampo. Ekkelenkamp siempre se mueve mucho y contra equipos así se necesita movimiento. Desgraciadamente no funcionó, no por las sustituciones sino porque el Verona marcó un golazo de tiro libre, un episodio que hoy no encontramos”, señaló para explicar el cambio.

En esa línea, espera contar con Thauvin por sobre Sánchez para el próximo encuentro. “Debería estar. Es un jugador muy importante para nosotros, corre mucho, sufre muchas faltas, tuvo algunos problemas con una falta contra la Lazio que incluso pudo ser tarjeta roja. Hoy descansó, pero no debería tener problemas”, expuso.

Alexis Sánchez jugó un tiempo ante Hellas Verona. (Foto: @alexis_officia1)

La derrota deja al cuadro friulano en la décima posición. “No tuvimos la intensidad adecuada, los esquemas ofensivos no funcionaron bien y luego encajamos el gol. Cuando juegas contra un equipo que defiende profundo tienes que buscar posibilidades alternativas a través de tiros libres y córners para poder encontrar algo diferente. A los chicos les faltó hoy chispa para sacar un resultado positivo, sabemos que el Verona es bueno en los contraataques. El gol de tiro libre fue hermoso, felicitaciones a Duda. Sin ese gol quizá habría acabado 0-0 o nos habríamos llevado la final, pero no fuimos lo suficientemente decisivos para sumar puntos. No mostramos la calidad que necesitábamos demostrar. Una lección importante hoy: no debemos deprimirnos y aprender de la derrota mirando hacia el futuro”, comentó el entrenador.

Finalmente, se refirió al hecho de enfrentar a un elenco que se defiende cerca de su arco. “Teóricamente es fácil, hay que moverse mucho con cambios de juego, centros y pases cortos. Luego hay que encontrar el momento adecuado y tener a los jugadores disponibles para ponerlo en práctica. Thauvin es un jugador que juega mucho uno contra uno, hoy Atta lo intentó, mientras que otros no tuvieron la confianza adecuada para hacerlo y teníamos chicos en el campo que no lo tienen muy presente. Se debería haber hecho porque así se encuentran espacios, pero sabíamos que no sería fácil porque el Verona defiende bien. Estoy más decepcionado con la primera mitad que con el resto”, expuso.