“Nos damos cuenta por qué no juega, es un fantasma”: la prensa internacional lápida a Alexis Sánchez en la derrota del Udinese

Alexis Sánchez sumó una negativa actuación en la derrota del Udinese ante Hellas Verona. El formado en Cobreloa jugó solo el primer tiempo y no logró marcar la diferencia en su retorno a la titularidad. Lo que lo lleva a sumar críticas de la prensa italiana.

En el tradicional medio La Gazzetta dello Sport, dieron a conocer que el chileno entró como titular por la lesión de un compañero. ”Florian Thauvin quien, debido a un problema en su pie derecho, desistió esta mañana y se retiró, dejando la titularidad a Alexis Sánchez. La diferencia es claramente visible. Sus 45 minutos no sirven para nada y de hecho, el Niño Maravilla se marchó al descanso”, comentaron. “Alexis Sánchez estuvo claramente por debajo de su nivel, no regresó del vestuario. En su lugar está Ekkelenkamp”, complementan.

El sitio partidario Tutto Udinese lo calificó con un 5.0, uno de los más bajos del equipo. “Sin Thauvin, es quien inicia la acción en ataque, intentando crear espacios con sus toques. Un par de ideas interesantes y por desgracia poco más, su juego dura sólo una mitad”, indican.

Alexis Sánchez volvió a la titularidad en el Udinese. (Foto: @alexis_officia1)

Claro que la crítica más potente llegó desde México. “Le preguntaban en la semana al técnico de Udinese por qué no jugaba Alexis Sánchez y decía que no había necesidad de que jugara si el ataque estaba bien con Lucca y Thauvin. Hoy nos damos por qué no juega Alexis Sánchez”, señaló el periodista norteamericano Jesús Bernal en la cadena ESPN.

“Ha sido un fantasma prácticamente en este enfrentamiento, no ha tenido mayor peso. Ha generado mayor peligro Solet, a pesar de ser zaguero central. Veremos si puede mejorar en su accionar”, agregó.

Luego del partido, Kosta Runjaic analizó la derrota de sus dirigidos. “No tuvimos la intensidad adecuada, los esquemas ofensivos no funcionaron bien y luego encajamos el gol. Cuando juegas contra un equipo que defiende profundo tienes que buscar posibilidades alternativas a través de tiros libres y córners para poder encontrar algo diferente. A los chicos les faltó hoy chispa para sacar un resultado positivo, sabemos que el Verona es bueno en los contraataques. El gol de tiro libre fue hermoso, felicitaciones a Duda. Sin ese gol quizá habría acabado 0-0 o nos habríamos llevado la final, pero no fuimos lo suficientemente decisivos para sumar puntos. No mostramos la calidad que necesitábamos demostrar. Una lección importante hoy: no debemos deprimirnos y aprender de la derrota mirando hacia el futuro”, dijo.