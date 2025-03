En Italia abordan el oscuro futuro que le espera a Alexis Sánchez en el Udinese

Los últimos meses han estado lejos de ser los mejores para Alexis Sánchez. El delantero chileno sufrió una lesión en su llegada a Udinese que dilató su reestreno junto a los bianconeri y, de paso, le cerró las puertas de la titularidad después de que el técnico Kosta Runjaic encontrara un once estelar que le funcionaba.

Ahora, con la convocatoria a la selección y su posterior liberación por una lesión muscular de bajo grado, el panorama se le complica aún más. Así lo ha asegurado el medio partidista Tutto Udinese.

“En primer lugar, Niño Maravilla debe lidiar con un documento de identidad que ya no puede dejarse de lado. Al chileno le está costando mucho tiempo, quizá demasiado, volver a estar en forma y listo para jugar 90 minutos a un alto nivel. Luego está Runjaic, que ha confeccionado un traje táctico para el Udinese tan eficaz como pragmático, que realza a Thauvin mientras que (en consecuencia) oscurece la posición de Alexis en el campo desde el primer minuto”, señalan en una publicación.

“La poco memorable convocatoria a la selección chilena de este marzo es la confirmación de que, a estas alturas, el equipo bianconeri puede prescindir de su número 7″, plantean.

De todas formas, muestran su apoyo al chileno. “¿Pero vale la pena? En absoluto. Para dar el salto definitivo de calidad se necesitan personas con carisma, experiencia y talento. Todas estas son características que caracterizan a Sánchez y que lo convierten en un hombre de vital importancia en el vestuario incluso en este año tan convulso”, sostienen.

Evaluaciones

No obstante, saben que la continuidad del chileno en Udinese, a pesar de tener contrato vigente hasta 2026, puede depender de la decisión de la directiva del club.

“Es inevitable, dada la relación existente entre el jugador y los propietarios (particularmente en la figura de Gino Pozzo ), que después del partido se produzca una reunión entre las partes para hacer balance de la temporada recién terminada y discutir el futuro”, adelantan.

“Quedan 9 partidos, 9 posibilidades de volver a ver al auténtico Sánchez: todo Udine (ciudad, afición, club, cuerpo técnico, equipo) así lo espera”, concluyen.

Cabe recordar que hasta ahora Alexis Sánchez suma apenas 349 minutos en nueve partidos en la temporada. De hecho, en su último cotejo, en la derrota ante el Hellas Verona, tuvo una deslucida actuación y fue reemplazado en el entretiempo. Tampoco tiene goles en el año.

Las sensaciones de Sánchez

Antes de que se oficializara la salida de Sánchez de la convocatoria de la Roja, el tocopillano dejó claro que no estaría disponible para el partido contra Ecuador.

“Orgulloso de ser chileno carajo!! y de vestir la camiseta de mi país”, comenzó su mensaje. “Pero triste por no estar, NO lo imaginan. Sé que el martes todo el país apoyará a la selección de CHILE... Porque cuando me tocaba vestir esta camiseta, veía a un niño queriendo ser como uno, a un abuelo abrazando a su nieto, familias unidas y en mi caso, a una madre viendo a su hijo vestir la camiseta de Chile... porque cuando estás lejos de tu país todo cuesta más y les decía a todo el mundo: Soy Chileno y de Tocopilla. Pase lo que pase amor a tus colores CHILE”, manifestó el futbolista.

De esta manera, se sigue estirando la ausencia de Sánchez en la Roja. El goleador histórico del seleccionado nacional no juega con el representativo desde el 29 de junio de 2024, en el duelo ante Canadá por la Copa América, cuando se lesionó. Si nos vamos a los goles, no convierte por Chile desde el 27 de marzo de 2023, en un amistoso contra Paraguay.