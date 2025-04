Carlos Palacios rompe el silencio: revela la razón por la que faltó a una práctica en Boca y le manda un recado a Gareca

Estaba viviendo un buen momento en Boca. Había acallado las críticas con dos asistencias en el duelo ante Defensa y Justicia y nuevamente fue aclamado por La Bombonera.

Pero un par de días en Chile, hizo que Carlos Palacios fuera nuevamente protagonista de una polémica en el cuadro xeneize, tras ausentarse del entrenamiento del lunes 24 de marzo.

“Me dieron dos días libres, sábado y domingo, e íbamos a entrenar en la tarde. Y me confié, porque tomé casi el último vuelo de Chile a Argentina que era a las 11.30 de la mañana”, explicó el volante chileno en entrevista con Mega.

“Cuando iba al aeropuerto, tuve un pequeño incidente... un choque, y debí quedarme ahí a solucionar el problema, porque tuve que dar mis datos, y ahí de inmediato avisé al club, que no llegaba al entrenamiento”, agregó.

El problema es que durante esas mismas horas, las redes sociales se colmaban de fotos del volante en una fiesta. Y si bien esto había sucedido en su día libre, allí también aparecía su compañero Ayrton Costa, quién sí se presentó a la práctica.

“Al llegar al otro día al entrenamiento comenzaron a hablar muchas cosas que no pasaron en verdad, hablaron de la fiesta ‘Bresh’ que fui y que mucha gente creyó que fue de domingo para lunes y que por eso no llegué al avión, y eso es mentira porque la fiesta fue el sábado, a la cual fui en mi tiempo libre”, detalló el mediocampista.

Y aunque la dirigencia de Boca decidió no multarlo, su entrenador, Fernando Gago, le aplicó una severa sanción: Palacios no entró en la citación del equipo que cayó ante Newell’s y tampoco fue autorizado para viajar con el resto de sus compañeros a Rosario (donde se jugó el compromiso).

“Entiendo completamente lo que hizo Fernando, porque no llegué a entrenar y es como cualquier persona que no llega a trabajar, son reglas de convivencia que se deben respetar”, contestó el otrora jugador de Colo Colo al citado medio.

Luego descartó que existan rencillas dentro del vestuario por este tema. “No hay problemas en el camarín, tampoco hay problema con Fernando, con quien me reuní, conversamos y obviamente le pedí disculpas y me comprometí que no volverá a ocurrir y que se entienda que voy harto a Chile, porque tengo a mis hijos allá y me gusta estar con ellos”, dijo.

Fotos: Photosport

Le manda un recado a Ricardo Gareca

Pero Boca no es el único equipo donde Palacios ha estado envuelto en la polémica. La Selección Chilena también sufrió con su ausencia, cuando el futbolista pidió abandonar la concentración nacional justo antes del duelo con Colombia por las Eliminatorias (octubre pasado).

Determinación que no sólo causó revuelo en su momento, también significó que el talentoso deportista no fuera llamado más por Ricardo Gareca al Equipo de Todos. Y aunque él estaba consciente de ello, no dejó de sorprenderse cuando nuevamente no fue convocado para los partidos ante Paraguay y Ecuador del mes pasado.

“Jugando en uno de los mejores equipos del mundo, siendo importante en las asistencias, haciendo goles y jugando casi todos los partidos... pasa por ese problema que no se da la nómina”, se sinceró.

Tras ello, aclaró que esta razón “es lo que siento yo. Nadie me lo dijo, nadie me dijo nada, pero es mi pensamiento. Me dolió. No tenía tanta esperanza, pero ahora juego en uno de los equipos más importantes del mundo, de los que tienen más presión, de los que mueve más gente y soy importante”.

Por último, Palacios no perdió la chance de mandarle un recado al adiestrador del conjunto chileno. “Quizás esa era mi revancha y eran dos partidos importantes para la Selección, pero no se dio. Me quedo tranquilo, porque se que en algún momento se van a dar las cosas, si sigo jugando bien, las cosas se van dando”, concluyó.