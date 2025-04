El mensaje de Esteban Paredes a Carlos Palacios en su peor momento en Boca Juniors.

Carlos Palacios no la pasa bien en Boca Juniors. Luego de ausentarse de la práctica del lunes pasado, el futbolista chileno fue cortado por Fernando Gago. El técnico no lo convocó en el partido ante Newell’s Old Boys y no tuvo reparos en condenar la falta del formado en Unión Española. “Esto es muy claro. Acá hay normas desde principio de año que los jugadores tienen muy claras. Carlos faltó a un entrenamiento, los motivos quedan puertas adentro y decidí no convocarlo por una razón, por una cuestión que ya se habló previamente”, dijo el entrenador tras el partido.

La dirigencia había respaldado al ex Colo Colo, pero dejaba su futuro en el club en manos del estratega. “Carlos nos llamó cuando tuvo el incidente. Inmediatamente nos lo comunicó como cualquier ser humano que puede tener una dificultad o problema. Al otro día se presentó a trabajar como suele hacerse”, explicó Mauricio Serna, directivo de Boca.

Carlos Palacios no fue citado al último partido de Boca Juniors.

“No habrá ninguna sanción económica, porque partimos de que a nuestros futbolistas les creemos. ¿Si va a jugar? Lo define el técnico. Tiene a disposición a 28 o 30 futbolistas y él elige. Aunque no se crea, porque se lo dije a Fernando (Gago) en la primera charla y se los dijimos a todos los entrenadores. De la puerta para afuera se dicen barbaridades, pero acá vivimos normal, como se vive en el mundo del fútbol y el mundo Boca”, comentaba. Finalmente, Palacios no jugó.

El mensaje de Paredes

La situación de la Joya llega a Chile. Atento a lo sucedido, Esteban Paredes le envió un mensaje al jugador. “Es un chico, hay que mirar la edad que tiene. Ojalá pueda recapacitar, porque con las condiciones que tiene puede jugar en Europa”, comentó el exdelantero en entrevista con TNT Sports.

“Se tiene que convencer que el fútbol es disciplina. Solo así se puede llegar lejos. Esto le resta en su carrera. Tiene que tener conocimiento de que el fútbol tiene que ser todo para él. Ahora le rayaron la cancha fuerte. Tiene que educarse de una manera positiva para en un futuro ir a Europa y tenerlo bien en la Selección”, añadió el máximo goleador de Primera División en el país.