SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Betis de Pellegrini desperdicia una ventaja de dos goles y mastica un empate que abre la pelea por la Champions

    El equipo del Ingeniero llegó a estar 2-0 sobre la Real Sociedad, al inicio del segundo tiempo. Sin embargo, los vascos llegaron al 2-2 en el epílogo, para hacer más justo el desarrollo del partido. Los béticos, quintos en LaLiga, tienen cuatro puntos de ventaja sobre el Celta.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Betis de Pellegrini desperdició una ventaja de dos goles y empató con la Real Sociedad.

    Mientras pasaban las temporadas al mando de Manuel Pellegrini, al Betis se le fue abriendo el apetito y se puso un objetivo: alcanzar la clasificación a la Champions League, el principal torneo de clubes. Está cerca, pero no puede cantar victoria todavía. Empató 2-2 con la Real Sociedad como visita, luego de ir ganando 2-0.

    Durante la semana, la tienda de Heliópolis recibió una gran noticia: el quinto del campeonato local entrará en la Liga de Campeones 26-27, gracias a que el Rayo Vallecano disputará la final de la Conference League (suma en el coeficiente UEFA de ligas nacionales). Entonces, la misión del Ingeniero y compañía es afianzar su posición actual para timbrar el boleto.

    Este sábado entró con presión al Reale Arena, la cancha del elenco donostiarra. En el turno previo, el Celta de Vigo dio el batacazo venciendo al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Fue por la cuenta mínima, con golazo de Borja Iglesias, exdelantero bético. Por lo tanto, momentáneamente, la diferencia quedó en solo tres puntos.

    Fue el primer tiempo de los casi goles. Si los 45′ iniciales finalizaban con tres o cuatro tantos, no hubiese causado extrañeza. Ambos elencos contaron con opciones concretas para acertar, sin embargo las desaprovecharon. Antes de los 10′, Antony tuvo dos chances de gol para aventajar a los sevillanos, sin embargo no concretó. La segunda, fue un mano a mano ante el meta Remiro, pero definió mal. Estaba solo.

    La Real Sociedad, flamante campeón de la Copa del Rey, respondió. En los 8′ desaprovechó un contragolpe, pillando mal parada a la defensa bética. Pasada la media hora, contó con una doble opción de gol: Álvaro Valles le contiene un remate potente a Oskarsson y, al instante, otro disparo se estrella en un poste. Ahí se salvó el Betis.

    Antony tendría su revancha. Luego de fallar un par de definiciones, de frente al marco, destrabó la paridad con un gran gol. En los 39′, el brasileño se perfila para su zurda y saca un remate colocado a un rincón de la portería local para el 1-0.

    El escenario iba a mejorar para el Betis porque amplió la diferencia apenas comenzó la segunda mitad. En los 47′, acertó Abde Ezzalzouli para el 2-0. El marroquí ganó la posición por la banda izquierda del ataque, avanzó hasta el área y cruza el disparo al segundo palo para batir a Remiro.

    El panorama parecía inmejorable para los verdiblancos. Sin embargo, todo iba a ser más complejo. Los cambios del técnico norteamericano Pellegrino Matarazzo resultaron y le dieron un segundo aire a los vascos. Pasada la hora de partido, descontó Jon Gorrotxategi, pero fue anulado por fuera de juego de Mikel Oyarzábal. Cinco minutos después, anularían otro gol de la Real. Eran avisos de que la recta final iba a ser dura para Betis.

    La tercera fue la vencida para el local, porque finalmente el islandés Oskarsson descontó en los 79′. La incertidumbre subió en San Sebastián, respecto al desenlace del duelo. Los vascos fueron a buscar el empate y lo terminaron consiguiendo. En el último minuto reglamentario, se sanciona un penal por un brazo abierto de Aitor Ruibal en el área. Ejecutó Oyarzábal y anotó el 2-2. El propio Ruibal sería expulsado en los descuentos, por doble amarilla.

    Fue un partido que deja un sabor amargo para el Betis de Pellegrini, porque desperdició una ventaja que le permitía trabajar mejor el duelo y no lo consiguió. Sigue siendo el quinto de la tabla, con 54 puntos, pero ahora la diferencia respecto al Celta es de cuatro unidades, con nueve por disputar.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalLaLigaBetisManuel PellegriniReal SociedadLiga españolaChampions League

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Evelyn Matthei advierte “exceso de trabas e incertidumbre” en mercado inmobiliario

    Putin condiciona una reunión con Zelenski a la firma de un acuerdo definitivo de paz

    Persona muere luego de ser impactado por avión de Frontier Airlines en medio de un despegue en EE.UU.

    Alcalde de Chiguayante pide habilitar cruce Pinares tras descarrilamiento de tren de carga

    Comandante en Jefe de la Armada da inicio al “Mes del Mar” destacando la política de construcción naval

    Brote de hantavirus en crucero: qué se sabe hasta ahora del caso que mantiene alerta sanitaria internacional

    Lo más leído

    1.
    El técnico de Sevilla se rinde ante el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada frente a Espanyol: “Ha estado fenomenal”

    El técnico de Sevilla se rinde ante el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada frente a Espanyol: “Ha estado fenomenal”

    2.
    Las probabilidades numéricas ponen al Betis de Manuel Pellegrini en la próxima Champions League

    Las probabilidades numéricas ponen al Betis de Manuel Pellegrini en la próxima Champions League

    3.
    El ‘tetracampeonato’ de Shakira: cantante colombiana interpretará por cuarta vez la canción oficial del Mundial

    El ‘tetracampeonato’ de Shakira: cantante colombiana interpretará por cuarta vez la canción oficial del Mundial

    4.
    Del gol anulado a la asistencia: Alexis Sánchez es clave en remontada del Sevilla ante Espanyol para escapar del fondo

    Del gol anulado a la asistencia: Alexis Sánchez es clave en remontada del Sevilla ante Espanyol para escapar del fondo

    5.
    Selknam deja atrás su racha de triunfos y cae ante Dogos en el Súper Rugby Américas

    Selknam deja atrás su racha de triunfos y cae ante Dogos en el Súper Rugby Américas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Evelyn Matthei advierte “exceso de trabas e incertidumbre” en mercado inmobiliario
    Chile

    Evelyn Matthei advierte “exceso de trabas e incertidumbre” en mercado inmobiliario

    Alcalde de Chiguayante pide habilitar cruce Pinares tras descarrilamiento de tren de carga

    Comandante en Jefe de la Armada da inicio al “Mes del Mar” destacando la política de construcción naval

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Hacienda modera expectativas de llegar a déficit estructural cero en 2030

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    Manuel Pellegrini valora el empate del Betis en plena pelea por la Champions: “Sumar va a ser siempre importante”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini valora el empate del Betis en plena pelea por la Champions: “Sumar va a ser siempre importante”

    La Roja femenina Sub 17 vence a Ecuador en la última y sella una histórica clasificación al Mundial de la categoría

    En vivo: Colo Colo recibe a Deportes Concepción en el Monumental por la Copa de la Liga

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Guillermo Francella: “Hoy te convocan a los proyectos si tienes muchos seguidores. Antes era una lotería”
    Cultura y entretención

    Guillermo Francella: “Hoy te convocan a los proyectos si tienes muchos seguidores. Antes era una lotería”

    Reseña de libros: de Julieta Venegas a Natalia Ginzburg

    Euphoria 3 en voz de una de sus actrices: “Me sorprendió todo de Zendaya”

    Quién es Narges Mohammadi, la premio nobel de la paz iraní cuyo estado de salud genera presión internacional
    Mundo

    Quién es Narges Mohammadi, la premio nobel de la paz iraní cuyo estado de salud genera presión internacional

    Putin condiciona una reunión con Zelenski a la firma de un acuerdo definitivo de paz

    Persona muere luego de ser impactado por avión de Frontier Airlines en medio de un despegue en EE.UU.

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño