El Betis de Pellegrini desperdicia una ventaja de dos goles y mastica un empate que abre la pelea por la Champions

Mientras pasaban las temporadas al mando de Manuel Pellegrini, al Betis se le fue abriendo el apetito y se puso un objetivo: alcanzar la clasificación a la Champions League, el principal torneo de clubes. Está cerca, pero no puede cantar victoria todavía. Empató 2-2 con la Real Sociedad como visita, luego de ir ganando 2-0.

Durante la semana, la tienda de Heliópolis recibió una gran noticia: el quinto del campeonato local entrará en la Liga de Campeones 26-27, gracias a que el Rayo Vallecano disputará la final de la Conference League (suma en el coeficiente UEFA de ligas nacionales). Entonces, la misión del Ingeniero y compañía es afianzar su posición actual para timbrar el boleto.

Este sábado entró con presión al Reale Arena, la cancha del elenco donostiarra. En el turno previo, el Celta de Vigo dio el batacazo venciendo al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Fue por la cuenta mínima, con golazo de Borja Iglesias, exdelantero bético. Por lo tanto, momentáneamente, la diferencia quedó en solo tres puntos.

Fue el primer tiempo de los casi goles. Si los 45′ iniciales finalizaban con tres o cuatro tantos, no hubiese causado extrañeza. Ambos elencos contaron con opciones concretas para acertar, sin embargo las desaprovecharon. Antes de los 10′, Antony tuvo dos chances de gol para aventajar a los sevillanos, sin embargo no concretó. La segunda, fue un mano a mano ante el meta Remiro, pero definió mal. Estaba solo.

La Real Sociedad, flamante campeón de la Copa del Rey, respondió. En los 8′ desaprovechó un contragolpe, pillando mal parada a la defensa bética. Pasada la media hora, contó con una doble opción de gol: Álvaro Valles le contiene un remate potente a Oskarsson y, al instante, otro disparo se estrella en un poste. Ahí se salvó el Betis.

Antony tendría su revancha. Luego de fallar un par de definiciones, de frente al marco, destrabó la paridad con un gran gol. En los 39′, el brasileño se perfila para su zurda y saca un remate colocado a un rincón de la portería local para el 1-0.

El escenario iba a mejorar para el Betis porque amplió la diferencia apenas comenzó la segunda mitad. En los 47′, acertó Abde Ezzalzouli para el 2-0. El marroquí ganó la posición por la banda izquierda del ataque, avanzó hasta el área y cruza el disparo al segundo palo para batir a Remiro.

El panorama parecía inmejorable para los verdiblancos. Sin embargo, todo iba a ser más complejo. Los cambios del técnico norteamericano Pellegrino Matarazzo resultaron y le dieron un segundo aire a los vascos. Pasada la hora de partido, descontó Jon Gorrotxategi, pero fue anulado por fuera de juego de Mikel Oyarzábal. Cinco minutos después, anularían otro gol de la Real. Eran avisos de que la recta final iba a ser dura para Betis.

La tercera fue la vencida para el local, porque finalmente el islandés Oskarsson descontó en los 79′. La incertidumbre subió en San Sebastián, respecto al desenlace del duelo. Los vascos fueron a buscar el empate y lo terminaron consiguiendo. En el último minuto reglamentario, se sanciona un penal por un brazo abierto de Aitor Ruibal en el área. Ejecutó Oyarzábal y anotó el 2-2. El propio Ruibal sería expulsado en los descuentos, por doble amarilla.

Fue un partido que deja un sabor amargo para el Betis de Pellegrini, porque desperdició una ventaja que le permitía trabajar mejor el duelo y no lo consiguió. Sigue siendo el quinto de la tabla, con 54 puntos, pero ahora la diferencia respecto al Celta es de cuatro unidades, con nueve por disputar.