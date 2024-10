Iván Zamorano blinda a Ricardo Gareca en la Roja: “Ha demostrado que es capaz de salir de situaciones peores”

Iván Zamorano (57 años) está de paso por Chile. Su copada agenda lo trajo al país a filmar algunas publicidades. El exgoleador está radicado en España, donde ejerce como comentarista deportivo. Ahora, sus días en la capital coincidieron con el partido entre la Roja y Brasil. Por eso Bam Bam no dejó pasar la oportunidad para decir presente en el Estadio Nacional. “Me tocó estar en Santiago y y mi misión, como excapitán de la Roja, era venir a apoyar a los muchachos”, dice. El exdelantero celebró eufórico el gol de Eduardo Vargas y lamentó la derrota. Luego, en los pasillos del recinto de Ñuñoa, no tuvo problemas en entregar su análisis del momento de la Selección a El Deportivo.

¿Qué le pareció la presentación de la Roja ante Brasil?

El panorama es complicado. Pero creo que hay formas y formas. Hace rato no veía a Chile jugando de esta manera. Creo que me sentí, por momentos del partido, con la esperanza de que estábamos encontrando el nivel futbolístico que andábamos buscando. Nos ayudó mucho el gol de Eduardo, que llegó muy temprano. Eso motivó al equipo y le dio la capacidad para tener equilibrio en el partido. Brasil es un equipo plagado de figuras, y, desde el punto de vista de ocasiones de gol, en el primer tiempo tuvieron una o dos. En el segundo tiempo nos llegaron mucho. Manejaron el partido, con mucha posesión de pelota, y ganaron con la individualidad. Nos faltó esa concentración al término del primer tiempo, que yo creo que ese gol nos mató psicológicamente.

Irse al descanso en ventaja cambiaba el panorama para Chile...

Sí, por el hecho de que es muy distinto partir al camarín tras los primeros 45 minutos con el marcador 1-0 en tu favor, que con 1-1. Después toco ir a luchar, a pelear, a tratar de buscar el desequilibrio ante la defensa brasileña, con la velocidad de Osorio, alguna oportunidad para Edu y con algunos chispazos de Diego Valdés, que para mí jugó un muy buen partido. Lamentablemente, cuando tú hablas de Brasil, hablas de individualidad y te pueden resolver un partido de la forma que le hicieron. Sin embargo, las formas son distintas, pero nos quedamos sin un triunfo nuevamente.

Iván Zamorano es, junto a Arturo Vidal, el cuarto máximo goleador de la Roja.

Ud. se muestra optimista, ¿qué cambió en un mes en la Selección?

Fue un partido distinto al de Bolivia. Totalmente distinto. Pero al final el resultado es el mismo y se te viene una segunda rueda en la que estás penúltimo. Aun así, lo que hicieron los muchachos, les puede dar el impulso necesario como para afrontar los últimos partidos de las Eliminatorias de la mejor manera posible. Contra Bolivia, Chile se veía muy perdido, era un Chile que no se encontró en ningún pasaje del partido, no encontró el fútbol que hoy día sí por algunos momentos mostramos. De hecho, en varios pasajes, fuimos superiores ante Brasil.

¿Por qué cree que Chile no está ganando de local?

El fútbol genera este tipo de situaciones y lamentablemente otra vez nos quedamos sin puntos. Históricamente nuestra localía ha sido una fortaleza que para llegar a un Mundial. Solíamos ganar los partidos acá en Chile, pero ahora nos está costando muchísimo.

¿Qué opina del trabajo de Ricardo Gareca?

Está encontrando una base, yo creo que eso es importante. Ante Brasil, Chile terminó jugando sin ningún jugador de la Generación Dorada, porque salió Eduardo Vargas y ya no quedó nadie. En ese aspecto, creo que hay un cambio radical desde el punto de vista de lo que se venía haciendo. Me parece que lógico también, lo que muchas veces era secreto a voces, ese cambio generacional, se está dando poquito a poco. Hoy día Chile terminó jugando con Morales, terminó jugando con Osorio, con Palacios, con Echeverría, Alarcón, o sea, con jugadores que no venían siendo habituales y eso, por lo menos, dimos un paso adelante en pensar ya en lo que viene.

Ricardo Gareca no ha logrado levantar a la Roja, pero Zamora mantiene la esperanza en su proceso. Foto: Photosport

¿No cree que el técnico esté confundido al toma decisiones tan distintas de un mes al otro?

Es un tipo que jugó al fútbol durante 20 años, sabe perfectamente lo que significa esto. Hay momentos buenos y momentos malos. Creo que hoy día más que nunca lo necesitamos al 100 por ciento mentalmente, con toda la fuerza del mundo y con todo el corazón del mundo para tratar de cambiar esta situación. O sea, si nosotros tenemos un técnico que no tiene esa capacidad, entonces ¿qué hacemos los jugadores? Muchas veces uno, claro, trata de asumir un liderazgo dentro del vestuario, pero ese liderazgo también lo tiene que dar un entrenador y creo que Gareca como futbolista tuvo la experiencia de haber jugado Copa Libertadores, finales de Copa Libertadores, estuvo en los mejores equipos y como DT ya ha demostrado con creces que es capaz de salir de situaciones peores a las que estamos ahora. Entonces, con mayor razón, hay que tener fe y hay que tener la tranquilidad suficiente de comprender que queda mucho todavía.

¿Qué debe hacer Chile ante Colombia para llevarse un buen resultado?

Sé lo que es jugar en Barranquilla y sé lo que significa hoy en día jugar frente a Colombia. Es un equipo que se presenta con uno de los mejores planteles de Sudamérica. Tienen una plantilla espectacular. Pero bueno, hay que ir a pelear, tratar de insistir en lo que se hizo contra Brasil y a lo mejor con un poquito más de tranquilidad de cara al gol podemos lograr un buen resultado. Eso nos puede meter de lleno a pelear el repechaje.