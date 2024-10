A un día de renunciar a la Roja: Carlos Palacios reaparece en el entrenamiento de Colo Colo

Carlos Palacios vuelve a generar incertidumbre. Su petición de abandonar la concentración de la selección chilena despertó las suspicacias del cuerpo técnico.

Si bien el jugador adujo “problemas familiares” para conseguir su liberación desde Juan Pinto Durán, sus razones no explicaron de manera tajante su imperioso requerimiento.

Lo cierto es que, en el último duelo eliminatorio, en la derrota de la Roja ante Brasil, el renquino no fue titular y solo ingresó en el segundo tiempo, cuando el partido todavía estaba 1-1. Un escaso protagonismo que tampoco dejó contento al jugador del Cacique.

Para el duelo del martes, ante Colombia en Barranquilla, el formado en Unión Española tampoco aparecía como una de las opciones para estar desde el inicio.

Los hechos

Pero el propio Palacios ya había dejado abierta la posibilidad de desoír la convocatoria de Ricardo Gareca. Tras el triunfo de Colo Colo ante la UC, antes de integrarse al Equipo de Todos, el exjugador de Vasco da Gama dejó clara su postura.

“Sabemos que todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque sabemos que no vamos a jugar dos partidos que te pueden definir un año, o arruinar un año. Creo que eso no debería volver a pasar en el fútbol chileno”, afirmó el mediapunta.

Palabras que tampoco cayeron bien en el ánimo del Tigre, quien dijo no conocer el tenor de las declaraciones del futbolista, cuando fue consultado en la conferencia de prensa previa al duelo ante el Scratch.

“No llegó a oídos míos. No existe nada más importante que la Selección. Nos gustan los jugadores que estén al ciento por ciento metidos. Si usted toma a cualquier joven, lo primero que ambiciona es debutar. Y después, como meta máxima, llegar a la Selección”, explicó el técnico transandino.

Incluso, el DT agregó que “tal vez esto pudo ser un malentendido. Lo cité sin tener conocimiento de esta declaración que ustedes me están diciendo. Por ahí en la concentración puede haber una charla”.

Conversación que sí se produjo. Porque Gareca decidió suspender la práctica de la Roja fijada para el miércoles en la tarde. En su reemplazo, el Tigre decidió mantener conversaciones grupales e individuales con los jugadores, entre ellos la propia Joya.

Nuevo antecedente

Pero el mismo jugador ya había dado algunas señales que anunciaron la polémica. El exjugador de Vasco da Gama manifestó recientemente en el programa La Junta cuáles eran sus prioridades. Para él, su mayor objetivo es ganar el título con los albos y partir a fin de año al extranjero.

“Quiero salir campeón e irme tranquilo. Saber que me llevo una copa, que me voy bien. Fue un año que creo no se olvidará fácil, por todo lo que hicimos. Saliendo campeón me iría tranquilo”, advirtió Palacios.

Una historia que escribió otro capítulo en la jornada de domingo. Los presuntos “problemas familiares” no impidieron que el futbolista se integrara a los entrenamientos de Colo Colo.

Si bien no viajó con el grueso del plantel a Talcahuano, donde el Cacique se medía a Huachiapato, el renquino no tuvo impedimentos de ningún tipo para entrenar con los futbolistas que no fueron convocados.

Es más, el expuntero de Internacional de Porto Alegre se ve sonriente con los juveniles y lesionados de Colo Colo, lejos de las complicaciones que esgrimió para dejar a la Roja a la deriva en su viaje a Barranquilla.