Jorge Luis Pinto: “Los dichos de Vidal solo hacen daño a Chile; ya no está para jugar por la Selección”

Jorge Luis Pinto sigue con atención las Eliminatorias Sudamericanas. El extécnico de Colombia y mundialista con Costa Rica en 2014, conversa con El Deportivo y advierte sobre el mal momento de la Roja, rival de los cafetaleros, el martes en Barranquilla. “Una derrota más y creo que está eliminado”, afirma el DT, quien asegura que no hay un buen ambiente en la Roja: “algunos jugadores no están compenetrados con el trabajo de Ricardo Gareca, encabezados por Arturo Vidal”.

¿Cómo analiza a esta selección chilena, última en las Eliminatorias?

No he visto bien a Chile. Hay una nueva generación y eso cuesta. Les ha pasado a todos los equipos. Le sucedió a Colombia, a Perú, a Ecuador… Y ahí está Chile en esa, el aporte de esta nueva generación no se ve.

¿Qué le pareció la derrota de Colombia ante Bolivia, en El Alto?

Hizo un partido muy irregular en la planificación. Para jugar a tanta altura tienes que manejar muchos aspectos tácticos. La a reducción de los espacios, bloques mejor conformados, un trabajo conjunto en todas las tareas. No puedes tener ocho jugadores que defienden y atacan, y tres que solo atacan. El diseño no fue el ideal.

¿Qué espera del partido del martes en Barranquilla?

Todo el mundo sabe el momento futbolístico que pasa Colombia. De mediocampo hacia adelante es contundente. Si un equipo tiende a defenderse desde el inicio, Colombia en cualquier momento le hace un gol. Tiene muy buena improvisación. De pronto James Rodríguez encuentra espacio y da un pase gol, aunque no tiene tanta dinámica, tiene compañeros muy desequilibrantes como Luis Díaz, Jhon Córdoba o el mismo Jhon Arias… Pueden dañar en cualquier momento. La derrota en Bolivia solo fue un pasaje, no fue el fútbol de Colombia.

¿Mucho del éxito de Chile pasa por neutralizar a James Rodríguez?

Tienen que saberlo referenciar, que no tome la importancia que mostró en los últimos partidos. No es un jugador de tanta constancia, pero aparece en momentos clave.

La selección chilena suma 5 puntos y ganó uno de nueve…

Es una estadística muy dura. Lo que pasa es que tuvo un cambio en plena competencia y sin tiempo de trabajo. Chile, por muchas razones, no ha podido trabajar una estructura de equipo con nuevos jugadores. Eso repercute, las Eliminatorias tienen alta exigencia. Ricardo Gareca tiene que trabajar mucho eso y no le están colaborando en esa labor.

¿Por quién lo dice?

Algunos jugadores no están compenetrados con el trabajo de Ricardo Gareca, encabezados por Arturo Vidal. Se da en todas las generaciones, yo viví en la selección Colombia, cuando uno quiere cambiar y sacar aquellos que ya tuvieron su tiempo. Vidal es un extraordinario jugador, un gran deportista, pero de años pasados. Hoy, Vidal no está para la selección de Chile, con el cariño, respeto y admiración que le tenemos. Esa decisión la debería haber tenido el DT que estaba desde el comienzo de las Eliminatorias, en la manera en que creaba y formaba el nuevo equipo.

¿Estos comentarios molestan?

Los comentarios de Vidal solo le hacen daño a Chile; ya no está para jugar por la Selección. Esas críticas destruyen la tranquilidad, con eso Chile no siente esa tranquilidad que se merece o que necesita para construir un nuevo equipo y competir.

¿Todo pasa por la falta de recambio?

Hace ruido. A veces, estos muchachos lo hacen mejor fuera de su país. Chile tiene su esencia, hay que mirar cómo plantea el partido y los que vengan que respondan sin temor, ni nerviosismo, ni inseguridad. Llegó el momento de tener la calma.

¿Ve a la Roja en el Mundial?

Está en el límite del promedio de puntos. Una derrota más y está eliminado. Encima tiene un rival difícil, el clima en Barranquilla es muy complicado. Hace mucho calor y ustedes vienen de una temperatura más templada. Pero bueno, cuando uno quiere las cosas tiene que ponerse por encima de todo.

¿Estar al límite afecta?

Claro. Chile debe tener concentración y cuidado para no caer en el despelote como ustedes dicen.

¿Cree que Gareca puede revertirlo?

Tengo que ser más respetuoso y no puedo opinar con profundidad. Él sabe jugar estas clasificatorias.

¿Extraña a la Generación Dorada?

Bueno, pero hay que construir, esa es la realidad. Para lograr algo en este partido, Chile tiene que ser muy colectivo en defensa y en ataque. Armar bloques y sociedades, desde ahí sacar un resultado por oficio.

¿Es un rival abordable para el local?

Puede ser, yo no sé cómo diseñará el partido Gareca, pero deberá tener mucho cuidado.

¿Se la juega por algún resultado?

Chile puede sacar un empate, depende de cómo pueda manejar el partido en Barranquilla.

¿Es cierto que usted estuvo cerca de dirigir a Chile en 2018?

Algún empresario presentó mi nombre. Me hubiera gustado, cuando se trabaja bien y se tiene conocimiento, con la trayectoria que he podido acumular, tengo base para eso.

Se lo pregunto porque por acá pasó Reinaldo Rueda, el medio y los dirigentes no lo trataron tan bien…

Claro que lo recuerdo. Incluso yo creo que se le faltó un poco el respeto a Rueda en Chile.