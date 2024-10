Bielsa aborda su peor momento en Uruguay: “No ignoro todo lo que pasó; sé que mi autoridad queda afectada”

Seguramente, esta ha sido la peor semana de Marcelo Bielsa desde que asumió en la selección de Uruguay, hace un año y medio. Las críticas del retirado Luis Suárez, la confirmación de los dirigentes charrúas y los reclamos del delantero Agustín Canobbio dejaron al descubierto una grieta en el plantel.

Palabras cruzados y reuniones con los referentes enrarecieron el ambiente en la Celeste. Una situación que tuvo como corolario la derrota en Perú que, de paso, dejó última a la Roja en las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras la caída en Lima, el rosarino salió a responder las sensaciones sobre el partido, pero también por como afectó la convulsionada semana que dejó al DT en un mal pie.

“Lo que ocurrió no tuvo influencia ninguna. La entrega del equipo me pareció que fue una entrega muy generosa. Más allá de como hayamos jugado lo que pasó en la semana no condiciona no explica, ni lo vinculo con cómo jugamos. No creo que haya tenido efecto en que haya sido una semana con mucha efervescencia. Respecto de como operó sobre mí toda la situación, no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de alguna manera afectada”, dijo el Loco.

Incluso, el técnico abundó sobre el tema y reconoció que “la preparación del partido yo la hice con máximo seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores es la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar aquí. Esto no alteró la convicción con la que se preparación del partido o el funcionamiento. Fue igual que siempre”.

Asimismo, insistió que “lo que sucedió no tuvo efecto en el rendimiento, en la preparación y la actitud con la que se enfrentó el partido todos actuamos con máxima seriedad”.

Reuniones con el plantel

Las críticas sacaron ronchas en el ambiente charrúa. Tanto, que el entrenador argentino debió juntarse con los referentes del plantel para limar asperezas. Consultado sobre el tenor de esas reuniones, el rosarino no quiso entrar en detalles.

“Las preguntas que me pueda hacer sobre este tema, usted se imagina que son cosas del ámbito privado y que yo no voy a responder sobre el contenido de los encuentros que se dieron y de los temas que se revisaron”, advirtió el exDT de la Roja.

A su vez, agregó que “más que eso no le puedo decir, porque tendría que describirle aspectos que se recorrieron. Yo entiendo que corresponde a la intimidad de un grupo que funciona, que los episodios que se deben revisar, desde mi punto de vista, se debe hacer internamente no difundiéndolo”.

Consultado si el tratamiento de estos problemas había sido bueno para el equipo, el adiestrador transandino dejó en entrever que fue positivo. Así también insistió en el efecto que tuvieron todos estos contratiempos sobre su autoridad.

“Se puede hacer una valoración positiva, eso pasa cuando los grupos o los cuerpos técnicos están en entredicho. Esto sí es una afirmación, acá quien está en entredicho soy yo, eso está claro. Pero valorar los efectos de todas estas cuestiones implica referirse a ellas, recorrerlas explicarlas, todo eso no me gusta hacerlo. Sí le digo que se evaluó la forma en que yo ejerzo la conducción del grupo”.

Sobre esta nueva caída, la segunda de la selección oriental en las clasificatorias, Bielsa expresó que “el partido fue parejo, nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Perú tampoco creó peligro, pero las sensaciones que ellos tenían cuando atacaban eran mejores que las nuestras. Era un partido que debería haber terminado empatado, pero la actuación de nuestro equipo no fue la misma. La valoración es la misma habiendo perdido que si hubiéramos empatado. No haber creado peligro es algo que define la actuación como que no fue positiva”.