Chile es el colista de las Eliminatorias: Perú sale de perdedor y baja a la selección uruguaya de Bielsa

Este viernes se terminó la primera rueda de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026. En el Estadio Nacional de Lima, Perú salió de perdedor. Derrotó por 1-0 a Uruguay, en un resultado que deja como derivada que Chile se hunde en el proceso clasificatorio, porque es el nuevo colista de la competencia.

El partido encontró al combinado oriental inmerso en una polémica que fue creciendo como una bola de nieve, a raíz de las declaraciones de Luis Suárez, histórico emblema del fútbol charrúa y quien se retiró del seleccionado en la fecha clasificatoria anterior, criticando el estilo y las maneras que tiene Marcelo Bielsa.

Lo que dijo el Pistolero generó una serie de repercusiones, incluso con la acusación de Agustín Canobbio de “malos tratos” del estratega. Luego de días convulsos, estando en el ojo del huracán, el DT argentino enfrentó el choque ante los incaicos, últimos de las Clasificatorias. Una victoria peruana mandaba a Chile al último lugar de la tabla, lo que finalmente sucedió.

Bielsa mandó de inicio una formación que contó como aspecto llamativo una línea de tres en el fondo, con Manuel Ugarte (volante, ex PSG, hoy en el Manchester United) siendo el líbero. En la mayoría de sus partidos al mando de la Celeste, usó el 4-3-3. Quien volvió al equipo fue Darwin Núñez, tras apelar a su castigo de cinco encuentros tras los incidentes sucedidos en la Copa América. El TAS le dio un permiso provisional mientras se resuelve su caso (le restan tres juegos a su suspensión). En la vereda contraria, Jorge Fossati no cambió su tradicional 3-5-2, con Alex Valera y Edison Flores en posiciones ofensivas. Gianluca Lapadula, el 9 titular, es baja por lesión.

Durante el primer tiempo, Uruguay arrancó mejor, sin embargo su desempeño se fue apagando paulatinamente. No le generó demasiado riesgo a la portería de Pedro Gallese. En los 36′, un remate de Federico Valverde se fue desviado. Con el pasar de los minutos, Perú se fue animando, con lo cual emparejó las acciones. En los 43′, Sergio Peña sacó un potente disparo desde fuera del área despejado por el meta Sergio Rochet. La Bicolor no tenía margen, por su posición en la tabla. El empate no le servía, más aún jugando de local.

Más allá de los conflictos internos de Uruguay que se han ventilado, la misión de la escuadra de Bielsa era recuperar el estilo vertiginoso y ofensivo que encandiló al continente hasta la Copa América pasada. Cabe recordar que en la fecha doble eliminatoria de septiembre, empató los dos partidos (ante Paraguay y Venezuela). Le fue costando a la Celeste, que no encontraba claridades ante un elenco aguerrido como el peruano.

Los charrúas controlaban el balón pero no eran veloces en el tránsito de defensa a ataque. El ingreso de Facundo Pellistri no era el revulsivo por el sector derecho y Darwin Núñez no era asistido eficientemente. Mientras tanto, Perú no corría demasiados riesgos para atacar. Sin embargo, en la recta final, llegó el éxtasis. En el minuto 88, un cabezazo de Miguel Araujo, tras centro de Piero Quispe, bate la débil resistencia de Rochet y pone el 1-0 para los incaicos.

Este resultado le permite a Perú alcanzar los seis puntos, en su primera victoria tras nueve partidos. Oxígeno para Fossati y compañía. Manda a la Roja de Gareca, que perdió con Brasil este jueves, al último lugar de las Eliminatorias, con apenas cinco unidades. El reflejo más crudo del terrible momento de la selección chilena.