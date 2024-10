Presidente del fútbol uruguayo rompe el silencio y le quita piso a Bielsa tras los dardos de Suárez: “Lo que dijo es verdad”

Marcelo Bielsa sigue complicado en Uruguay. A una semana de los potentes dardos de Luis Suárez en su contra, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol rompió el silencio. “Lo que dijo Luis es verdad, me ha comentado cosas, y a Jorge Giordano, el director de selecciones, también. Pero no quiero opinar de su entrevista y no quiero tampoco dar detalles de situaciones que deben manejarse puertas adentro. Cuando se tiene un asunto como este, hay que trabajarlo seriamente e internamente y aprovechar las oportunidades que brinda. En ese sentido, todos los que forman parte de la interna tienen que tomarlo de forma positiva y mejorar hacia adelante”, reveló a DSports.

En esa línea, reconoció que han sido días tensos en Montevideo. “Fue una semana especial, pero creo que lo importante cuando se habla de gestión de asuntos internos es tratarlos siempre de la puerta para adentro, y eso se ha gestionado muy bien”, dijo.

Bielsa ha vivido días complicados en Uruguay por los dichos de Bielsa.

Además, contó como reaccionó Bielsa a los dardos del delantero. “Yo lo vi trabajando como siempre. Él es un entrenador muy consciente de las cosas que tiene entre manos, trabajador como pocos, alguien que prepara, que es meticuloso y que está arriba de cada uno de los detalles. Así que en ese sentido ninguna alteración. El plantel recibió de él la misma atención que reciben siempre”, expresó.

Pese a que en primera instancia reconoce las acusaciones de Suárez, Alonso asegura que en la AUF siguen confiando en el trabajo del rosarino. “Hay una transición de una era hacia otra, con una generación que entra con un legado increíble y apostamos a que Marcelo (Bielsa), como líder futbolístico, pueda ser la figura ideal para nuestra selección. Venimos bien, el equipo ha mostrado cosas interesantes. Uruguay tiene la ilusión de llegar a 2026 con una apuesta futbolística óptima”, cerró.

Una cumbre con el plantel

Antes del viaje del plantel charrúa a Lima, se realizó una reunión entre las partes involucradas en la polémica. “Pues bien, este miércoles, también en el Complejo Celeste, se desarrolló una nueva reunión, esta vez entre los jugadores referentes antes mencionados y el técnico Marcelo Bielsa, quien ha estado en el centro de la polémica después de las declaraciones de Luis Suárez y de la posterior entrevista que brindó Agustín Canobbio en el programa #Minuto1 (Carve Deportiva)”, consigna el sitio Ovación, que depende del diario El País.

“El encuentro fue catalogado de positivo, con un ida y vuelta muy fluido entre los futbolistas y el entrenador argentino, que se mostró receptivo y atento a los comentarios de los referentes. Es que todos estuvieron de acuerdo en mirar hacia adelante e intentar modificar ciertas actitudes para generar una mejor convivencia y apostar a obtener buenos resultados después de una doble fecha en donde Uruguay no salió de dos pobres empates contra Paraguay y Venezuela”, complementaron.

“El martes hubo una reunión importante entre los referentes de la selección —José María Giménez, Federico Valverde, Sergio Rochet, Nahitan Nández y Nicolás de la Cruz—, el director técnico, Jorge Giordano —Director de Selecciones Nacionales de la AUF—, Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y Matías Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF”, relató el medio.