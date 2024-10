Antes de viajar a Perú: la cumbre entre Bielsa y los referentes de Uruguay para limar asperezas

En Uruguay, la tensión es alta. De hecho, el foco ni siquiera está puesto con tanta nitidez en el partido frente a Perú. La atención se la llevan, más bien, los conflictos públicos entre algunos de los principales referentes de la Celeste y Marcelo Bielsa, el técnico que la AUF contrató para llegar al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Las quejas son, a estas alturas, archiconocidas. Apuntan al particular estilo de trabajo del entrenador, alejado de la idiosincrasia que caracterizó históricamente a los conductores de ese combinado. Con el Loco se acabó la cercanía y el paternalismo de la época de Óscar Tabárez. De hecho, al técnico se le reprocha por no mantener una comunicación fluida con sus dirigidos y hasta por no saludarlos. La historia consigna, en todo caso, que esa es una característica de la personalidad del técnico y que ha mantenido la misma conducta con personajes de alta alcurnia, como Julio Grondona, el todopoderoso presidente de la AFA.

La cumbre

Los charrúas quisieron viajar a Perú con las cuentas claras. En ese contexto, propiciaron una reunión en la que participaron dirigentes, los principales referentes del equipo y Bielsa. “Pues bien, este miércoles, también en el Complejo Celeste, se desarrolló una nueva reunión, esta vez entre los jugadores referentes antes mencionados y el técnico Marcelo Bielsa, quien ha estado en el centro de la polémica después de las declaraciones de Luis Suárez y de la posterior entrevista que brindó Agustín Canobbio en el programa #Minuto1 (Carve Deportiva)”, consigna el sitio Ovación, que depende del diario El País.

La cita, según complementa el medio, dejó buenas sensaciones. “El encuentro fue catalogado de positivo, con un ida y vuelta muy fluido entre los futbolistas y el entrenador argentino, que se mostró receptivo y atento a los comentarios de los referentes. Es que todos estuvieron de acuerdo en mirar hacia adelante e intentar modificar ciertas actitudes para generar una mejor convivencia y apostar a obtener buenos resultados después de una doble fecha en donde Uruguay no salió de dos pobres empates contra Paraguay y Venezuela”, consigna.

En la jornada previa, hubo otra. “El martes hubo una reunión importante entre los referentes de la selección —José María Giménez, Federico Valverde, Sergio Rochet, Nahitan Nández y Nicolás de la Cruz—, el director técnico, Jorge Giordano —Director de Selecciones Nacionales de la AUF—, Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y Matías Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF”, relata el medio.