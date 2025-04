Le tiró la nariz a un rival: la insólita agresión de José Mourinho en Turquía

José Mourinho hace de las suyas en Turquía. El Fenerbahçe fue quedado eliminado de la Copa local, a manos del Galatasaray. Sin embargo, más allá del resultado, los focos nuevamente se los llevó el entrenador portugués, quien fue protagonista de una nueva polémica en su carrera. Luego del partido, la cámara lo captó tirando la nariz de Okan Buruk, técnico rival. La insólita agresión ha generado múltiples comentarios y el ex Real Madrid se expone a severas sanciones.

La acción se dio luego del pitazo final. En ese instante, decenas de policías entraron a la cancha para escoltar a dirigentes, futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos. Fue en medio de ese tumulto que el DT lusitano agarró a su contrincante, quien cayó al suelo. El arquero uruguayo Fernando Muslera corrió encarar a Mourinho, pero el entrenador escapó de la escena.

Minutos más tarde, en rueda de prensa, Buruk abordó la agresión que sufrió. “Felicito a mis jugadores. Cada victoria tiene efectos positivos o negativos, pero al final fue un partido de Copa. Tenemos que volver a centrarnos en la liga. Ganar aquí, ganar dos veces, proporciona una ventaja psicológica, por supuesto. Hoy dimos ejemplos de lo buen equipo que somos. Mourinho vino desde atrás y me pellizcó la nariz, lo cual no es algo elegante, por supuesto. No voy a exagerar, pero no fue nada del otro mundo. Deberíamos habernos estrechado las manos antes y después del partido. No es tan importante”, dijo.

“Jugamos muy bien. El primer ataque peligroso de nuestro oponente fue un gol. Creo que el gol del Fenerbahçe fue en fuera de juego, no creo en la línea. Empezamos muy bien, pudimos haber marcado tres o cuatro goles en la primera parte tanto con los dos goles que marcamos como con los que fallamos en los primeros 45 minutos”, añadió.

Emula una vieja costumbre

La imagen de Mourinho apretando la nariz de Buruk a muchos les recordó el momento en que metió un dedo en un ojo de Tito Vilanova, en un clásico entre Barcelona y Real Madrid. “Está claro que Mourinho no sabe controlar sus emociones en el banquillo, lo ha demostrado a lo largo de su dilatada carrera en los banquillos: Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Tottenham... Y lo sigue haciendo. El entrenador siempre ha dejado huella, tanto para bien como para mal”, señalaron en el periódico español Sport para recordar el otro momento.

“Lindeces al margen, el portugués volvió por sus fueros y recordó tiempos pretéritos, cuando en un clásico frente al Barcelona metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova sin venir a cuento. No contento con ello, el luso, en un gesto de malísima educación, desprestigió al segundo entrenador culé, por entonces: ‘¿Pito Vilanova? No sé quién es ese Pito’”, añaden en el medio de comunicación.