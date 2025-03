“El que decide soy yo”: la desconocida advertencia de José Mourinho a Luis Jiménez en su paso por el Inter de Milán.

Luis Jiménez tuvo un extenso paso por Italia. El Mago jugó en Ternana, Fiorentina, Lazio, Parma y Cesena. Claro que el club más grande al que llegó fue al Inter de Milán. Ahí estuvo dos temporadas, en las que jugó 30 partidos, donde hizo cuatro goles y dio dos asistencias. En ese período fue dirigido por José Mourinho.

Ahora el exvolante recuerda esa época. “Con Mourinho tuve muy buena relación, él en ese momento llegó y tenía que hacer cambios. Éramos 32, 34 jugadores y me gustó mucho la primera charla que hizo. Ya para la presentación, hablando en italiano perfecto”, rememoró el ex Palestino, en entrevista con Marcelo Ramírez.

Luis Jiménez en su paso por Inter de Milán.

“‘Somos muchos jugadores y yo quiero 24 jugadores, de los cuales son tres arqueros, quiero 21 jugadores de cancha, de los cuales con 18 profesionales y tres juveniles’ y como que mirabas y decías ‘¿dónde van a irse los otros 12?’. Él explicó por qué y dijo después ‘yo con cada uno personalmente voy a hablar. Quién quiero que siga, quién no quiero que siga’”, continuó revelando Jiménez.

En esa línea, el otrora seleccionado nacional da a conocer como fue su reunión con The Special One. “Me llama a su oficina, Luisito me decía. De hecho, me decían que era como el hijo. Me dice ‘Luisito, acá el que decide soy yo, nadie más, ni el director deportivo, el que dirige el equipo soy yo. No le hagas caso a los diarios, tú estás dentro del plantel, así que olvídate. Quiero que estés tranquilo, que juegues, que entrenes bien. Durante el mercado van a salir van a salir muchas noticias, pero tú estás seguro”, dijo.

“Bien. Con él tenía muy buena relación. De hecho, cuando me lesioné jugué los dos partidos que alcancé a estar. Jugué la Supercopa con él, entré en el segundo tiempo, y con la Sampdoria también entré en el segundo tiempo”, añadió. Una década más tarde, Mourinho dirigió a Alexis Sánchez en el Manchester United. Son los dos únicos futbolistas nacionales que han estado con el portugués.

En ese paso por el Inter, Jiménez compartió también con estrellas del balompié europeo. “En ese camarín no podías hablar. Estaba Zlatan Ibrahimovich, Julio Cesar, Figo... Ibra, un día llega y dice ‘acá yo soy el que la lleva, el que gana más plata’. Y llega Figo, pasa por al lado y lo mira, nomás. Y le dice, ‘bueno, Luis, tu tienes un poco más de plata que yo, pero espera un par de años y ahí hablamos’. Imagínate decir algo... era un camarín increíble. Fue una linda experiencia”, contó el chileno.