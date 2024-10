“Hubo reuniones porque ni saludaba”: Luis Suárez destroza a Marcelo Bielsa tras su retiro de Uruguay

Luis Suárez rompe el silencio tras su retiro de la selección uruguaya de fútbol. El delantero comenzó una emotiva reflexión sobre su paso en la Celeste: “Irme con el cariño de la genta me dejó más tranquilo. No quería irme como le tocó a otros compañeros. Me fui rodeado de gente que quería, con mis hijos, mi familia. Ahora a disfrutar de esta etapa”, aseguró en diálogo con DSports.

Sin embargo, poco a poco fue entregando detalles de la relación que formó con Marcelo Bielsa y una serie de problemas que tuvo con el Loco: “Solo teníamos una relación profesional. La primera charla que tengo con él es previo a la Copa América, esa fue personal”, señaló.

“En la primera convocatoria, en noviembre, me llamó el profe, y después en un entrenamiento por una presión que yo estaba haciendo. No había tenido diálogo con él hasta una situación con Darwin Núñez en la Bombonera, hasta que me convoca a la Copa América”, añadió.

Las confesiones de Luis Suárez

El relato de Suárez continuó y entregó más detalles sobre las complicaciones de Bielsa. “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia”, reveló.

Posteriormente, habló sobre el tema de Agustín Canobbio, quien fue excluido de los duelos eliminatorios ante Paraguay y Venezuela. “Lo banco en lo que sucedió (a Canobbio). Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto”, señaló sobre el futbolista, que se sintió menoscabado por haber sido utilizado como pasapelotas en un entrenamiento durante el certamen continental, de acuerdo a información transmitida por el canal Teledoce.

“Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, añadió. “Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”, agregó el Pistolero.

Suárez continuó revelando situaciones vividas con el rosarino: “Yo tuve una charla con Bielsa de cinco minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió “muchas gracias”, expresó el máximo goleador de Uruguay.

“En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”, aseveró.

Finalmente, habló sobre la salida de Vecino de la Celeste. “Matias Vecino fue el primero que la vio venir. ¿Nadie se pregunta nada que un tipo como Vecino con 30 años se fue de un día para otro?”, señaló.

“El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar”, sentenció.