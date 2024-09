Filtran sorpresiva charla con Marcelo Bielsa que derivó en el retiro de Luis Suárez de la Celeste

En Uruguay culpan a Marcelo Bielsa por el retiro de Luis Suárez. El viernes pasado, el Pistolero jugó su último partido en la Celeste, en el empate sin goles ante Paraguay. Fue un emotivo encuentro en el estadio Centenario. En el país charrúa, sin embargo, siguen buscando la respuesta a la salida del ariete. En ese sentido, una parte de la prensa de aquel país asegura tener la respuesta. Y entre los culpables figura el entrenador rosarino.

“Se retira porque al técnico no lo aguantan más, como pasó con otros jugadores”, señaló Sergio Gorzy. Una versión que es compartida por su colega Diego Muñoz, quien informó la situación en la cadena ESPN. “Cuando terminó la Copa América, Suárez pensó en quedarse en la selección hasta fin de año. Esta idea, además, se reafirmó cuando se conoció la suspensión de Darwin Núñez por cinco partidos”, inició explicando el reportero.

Luis Suárez y Sebastián Abreu - Selección Uruguay

“Cuando tuvo un diálogo con el técnico le manifestó que, si Bielsa lo precisaba, él se quedaba hasta fin de año. Bielsa le dijo que no le podía dar seguridad que estuviera citado en los partidos posteriores, que en esta doble fecha sí lo estaba. Frente a ese diálogo, Suárez decidió ponerle punto final a su carrera en la selección”, agregó.

La versión de Suárez

Pese a las filtraciones, Luis Suárez ha insistido en que era una determinación meditada y en su despedida tuvo emotivas palabras sobre su paso por el combinado celeste. “No tengo palabras de agradecimiento a cada uno de los uruguayos que desde que comenzó mi carrera en la selección me apoyaron, no solo a mí, sino a una generación que la pasamos muy difícil porque no se olviden que estuvimos a punto de quedar afuera del Mundial y no había era, no había maestro (Tabárez), no había nada”, expresó.

“Ese grupo me marcó mucho por ser un grupo sano, donde todos íbamos por el mismo camino. Me acuerdo de momentos cuando nos dijeron vende patrias, y la gente no sabe lo que luchamos por esta camiseta y lo difícil que es representar a un país, no es fácil asumir esa responsabilidad”, añadió.

Luis Suárez es el goleador histórico de Uruguay. Foto: REUTERS/Albert Gea

También recordó a excompañeros de vestuario. “Como el Loco (Abreu) que me trató como un hijo futbolístico en mi inicio; al Pichichi goleador, Diego Forlán, él sabe lo que era para mí y que yo lo miraba; los dos grandes capitanes que tuve (Diego Lugano y Diego Godín) que fueron ejemplos de aprendizaje que intenté dejar a esta nueva generación. El Ruso (Pérez), qué voy a decir de ese compañero que hasta jugó con la cabeza rota; y luego toda la gente del Complejo Celeste, que no los ven en el día a día pero son tan importantes. El gordito Minguta que anda por ahí llorando, Aldo, María, que son los únicos sobrevivientes”, contó.

“Quiero agradecer el cariño y que tengan claro que Uruguay es más grande que cualquier entrenador o jugador y que, a partir de mañana, voy a ser un hincha más. Arriba Uruguay y siempre agradecido al pueblo uruguayo”, concluyó el goleador del Inter Miami.