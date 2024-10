La última locura de Marcelo Bielsa en Uruguay: convoca a un juvenil que debutó la semana pasada como profesional

Marcelo Bielsa siempre da que hablar con respecto a sus decisiones. El rosarino volvió a hacer de las suyas para la convocatoria de la selección uruguaya para la próxima fecha doble de las Eliminatorias, donde la Celeste se medirá ante Perú en Lima y a Ecuador en Montevideo.

El cuadro oriental tendrá dos sensibles bajas debido a los incidentes protagonizados en Copa América: Darwin Núñez y Rodrigo Betancur, quienes siguen suspendidos, a pesar de la apelación realizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol. De este modo, el DT tuvo que echar mano a nuevas cartas para resolver esas dificultades.

De acuerdo a lo que informa el diario El País, dentro de los convocados, aparece el juvenil de 18 años Pablo Suárez, de Montevideo Wanderers, quien ya había formado parte del plantel como sparring y que ahora aparece como uno de los convocados por el director técnico.

La particularidad de esto es que el futbolista tuvo su debut profesional el sábado pasado al ingresar en el minuto 67 del partido donde Wanderers le empató sobre el final a Danubio 2-2 en el Parque Viera. Y cumplió con creces: tuvo un muy buen rendimiento apostando al mano a mano por derecha y tirando buenos centros, de acuerdo a lo relatado por dicho medio.

De acuerdo a los reportes, Suárez “es un jugador con una gran proyección, que tiene muy buenos números en su GPS, fundamentalmente por la velocidad que alcanza en los piques durante los partidos, dicen desde Wanderers”. Y agregan: “Es del gusto de Bielsa que, como ya lo conoce, le dará la posibilidad de estar convocado de igual forma que lo estuvieron Tomás Viera, de Nacional, y Lucas Pino (Montevideo City Torque) para viajar a Venezuela”.

En cancha es un extremo derecho, que puede jugar de segunda punta, con un buen dribbling, encarador y de mucha velocidad. Cuentan que no fue tenido por Liverpool, su club formador, pues no estaba dispuesto a hacerle un contrato profesional.

No es primera vez que Bielsa apuesta por la juventud sin experiencia, pues en Chile hizo debutar a Mauricio Isla sin haber jugado un solo partido como profesional y en Argentina hizo lo propio con Javier Mascherano.

Días difíciles

Marcelo Bielsa ha enfrentado momentos difíciles en las últimas semanas. Los empates ante Paraguay y Venezuela enrarecieron el ambiente, que además tuvo el condimento de la renuncia de Carlos Nicola, expreparador de arqueros, quien se fue acusando a Bielsa de “excesos y faltas de respeto”.

“En la charla que mantuvimos él me preguntó si tenía algún tipo de reclamo y le dije que no, que siempre fue muy respetuoso. Pero en ese momento le dije a Jorge Giordano (director de selecciones) que veo los excesos que se cometen a mi alrededor, lo que pasa con mis compañeros de trabajo, y no quiero que me pase lo mismo”, señaló en diálogo con el programa 100% Deportes de Sport 890.

“Los excesos fueron que hay cuestiones básicas de respeto en la forma en que se piden las cosas que son innegociables; decirle a una persona esto es un desastre, vende humo, o mandar a hacer a una persona algo que no tiene nada que ver con la tarea y que lo tiene que cumplir, es una falta de respeto y un exceso. Repito, conmigo fue siempre muy respetuoso. Yo siempre sentí mi opinión valorada. En algunas ocasiones me dijo ‘la decisión es suya’ y tuve que tomar decisiones”, contó.