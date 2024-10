Revelan los detalles de por qué el Mitdjylland rechazó una oferta del Liverpool por Darío Osorio

El Midtjylland y Darío Osorio continúan su travesía por la Europa League. El conjunto danés sumó su primer triunfo en el certamen internacional tras vencer por 2-0 en su visita al Maccabi Tel Aviv. Pese a no inscribir su nombre en el marcador, el chileno fue una de las figuras del cotejo y sigue consolidándose en la escuadra.

El oriundo de Hijuelas ha tenido un último tiempo de contrastes. Su paso por el país escandinavo no ha estado exento de polémicas, pues hace unas semanas fue expulsado por una violenta patada, lo que desató la preocupación por su comportamiento. Sin embargo, se ha encargado de disipar las críticas con su rendimiento en el terreno de juego. Osorio marcó un golazo en el empate contra el Hoffenheim justo después de ver la roja.

El zurdo parece estar listo para dar el gran salto. De hecho, es por eso que un grande de Europa se ha interesado en él: el nacional está en la órbita del Liverpool. Según adelantó El Deportivo, los Reds preparaban una oferta de entre ocho y diez millones de dólares por un porcentaje mayoritario de su pase.

Sin embargo, la oferta fue rechazada por el Midtjylland. “El Liverpool no sólo se interesó, sino que también envió una oferta de entre 65 y 75 millones de coronas”, señaló el medio danés Tipsbladet. Es decir, entre nueve y diez millones de la divisa estadounidense. No obstante, “la cantidad ofrecida no sedujo”, añadió el citado medio.

¿Por qué el Midtjylland rechazó la oferta de Osorio?

Osorio es uno de los grandes proyectos del club, sino el más. “No me sorprende (el interés), porque la verdad es que en cada partido que juega demuestra sus cualidades. Las habilidades que demuestra están generando interés por parte de los grandes clubes. Estoy muy feliz por él”, aseguró, por ejemplo, el volante uruguayo Emiliano Martínez sobre el chileno.

Tipsbladet también asegura que “el dinero no es un problema” para Anders Holch Povlsen, uno de los hombres más ricos de Dinamarca y propietario del club. El Midtjylland no tiene apuro en venderlo.

De hecho, esperan hacerlo si la cifra es cuantiosa. “No tenían ningún interés en vender al extremo, salvo por una cantidad récord”, aseguró el medio tras el rechazo a la oferta del Liverpool.

El sitio también asegura que en el duelo ante el Hoffenfeim, hubo varios emisarios de distintos importantes elencos europeos. “Estuvieron presentes representantes de clubes como Manchester United, Borussia Dortmund, Lille y Real Sociedad. La lista de clubes interesados es larga teniendo en cuenta la combinación de técnica, buen golpe, velocidad y comprensión del juego que tiene el joven sudamericano”, indican.

Además, también hicieron referencia al interés que ha generado Osorio en el Viejo Continente. “Antes de que el Midtjylland lograra comprar a Darío Osorio, el AC Milan intentó persuadir al joven chileno y a sus agentes para que hicieran un movimiento, y varios otros clubes más importantes también estaban interesados. West Ham, Brighton, FC Porto, Napoli e incluso el Real Madrid miraron a Osorio, que también estaba en la lista del Liverpool, que volvió a estar en el verano de 2024″, consignaron.