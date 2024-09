“Las bases de Tabárez ya no existen”: excolaborador de Bielsa denuncia excesos y faltas de respeto del Loco en Uruguay

Carlos Nicola ejerció como preparador de arqueros en la selección de Uruguay entre 2012 y 2023. Pero, justo antes de la Copa América, decidió renunciar a su cargo. Ahora, a varios meses de su salida, el exguardameta revela detalles de su relación con Marcelo Bielsa. “En la charla que mantuvimos él me preguntó si tenía algún tipo de reclamo y le dije que no, que siempre fue muy respetuoso. Pero en ese momento le dije a Jorge Giordano (Director de selecciones) que veo los excesos que se cometen a mi alrededor, lo que pasa con mis compañeros de trabajo, y no quiero que me pase lo mismo”, señaló en diálogo con el programa 100% Deportes de Sport 890.

“Los excesos fueron que hay cuestiones básicas de respeto en la forma en que se piden las cosas que son innegociables; decirle a una persona esto es un desastre, vende humo, o mandar a hacer a una persona algo que no tiene nada que ver con la tarea y que lo tiene que cumplir, es una falta de respeto y un exceso. Repito, conmigo fue siempre muy respetuoso. Yo siempre sentí mi opinión valorada. En algunas ocasiones me dijo ‘la decisión es suya’ y tuve que tomar decisiones”, añadió.

Foto: @Uruguay - X

De paso, el exfutbolista compara los métodos del transandino con el proceso de Óscar Tabárez. “Yo he escuchado al Maestro que siempre dijo que creía en las relaciones interpersonales, que un buen clima potenciaba a un mayor rendimiento y eso implicaba a todos. Ir al complejo en esas condiciones era un motivo de alegría, se pasaba bien, había responsabilidad, pero había alegría, todos se sentían parte. Hoy lo que veo es que se ha descuidado un poco esa parte, no hay la misma sensación de respeto, no entre los funcionarios, sino desde la cabeza hacia abajo. Eso genera que la gente no esté contenta, y que vea que se hacen diferencias entre los funcionarios. Esas bases sólidas que se construyeron hace 15 años hoy no existen, hay una desmotivación general”, indicó.

Por otro lado, Nicola aborda la situación de los jugadores en el período de Bielsa. “Están comprometidos con la Selección. Esa fue una enseñanza del proceso de Tabárez. Hicieron todo el proceso de juveniles bajo una dinámica de trabajo, valores, respeto, la persona antes que el jugador de fútbol, entonces tienen un sentimiento muy arraigado. Ahora, si me preguntás cómo están ellos, la verdad, yo no veo la misma alegría que tenían antes. Es significativo que muchos jugadores con vigencia hayan decidido dar un paso al costado. Lo de Suárez me sorprende por lo que fue la última Copa América, lo que hace en Inter Miami, y verlo que está bien y que había aceptado un rol desde otro lugar”, disparó.

Finalmente, el exarquero asegura lo vivido en este proceso no le había tocado antes. “En el Preolímpico pasaron cosas que yo no había vivido. Cosas muy fuertes, sobre todo si tomamos en cuenta que hay jugadores que son juveniles. Yo me considero un formador y hubo charlas fuertes que chocaron. Las cosas no pasan por casualidad y fue la primera vez que no pasamos la primera fase. Me da mucha tristeza ver cómo se está afectando la convivencia sana”, cierra.