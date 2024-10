Carlos Palacios le pone fecha a su salida de Colo Colo: “Ya cumplí un ciclo en Chile”

Es una de las figuras del Cacique y uno de los valores más exportables del plantel que dirige Jorge Almirón. Y Carlos Palacios lo sabe. Por eso, ya le puso fecha a su salida. Aunque aclara que está “feliz” en el estadio Monumental.

“Me iría pero no por un tema de dejar a Colo Colo, si no que me iría porque siento que también ya cumplí un ciclo acá, en el país más que nada, y bueno, es lo que quiero, salir de Chile en diciembre”, anunció la Joya en con el el podcast Sin Retoque.

Eso sí, el volante aclaró que no quiere partir con las manos vacías. “Todo mi alrededor sabe, toda mi gente cercana sabe, también lo sabe mi representante. Pero no quiero irme tampoco vacío, que fue algo que conversé hoy día, que ojalá se me pueda dar de irme a campeón, que es lo que quiero y bueno, lo que siempre soñé es levantar un título con Colo Colo y ser uno de los jugadores más importantes en el año”, expresó.

Cabe recordar que la oncena que dirige Jorge Almirón es la única que depende de sí misma para dar la vuelta olímpica en noviembre próximo, ya que si bien hoy está a siete unidades del líder, Universidad de Chile, tiene tres partidos pendientes y si los gana todo, pasará al conjunto azul por dos positivos y quedarán tres fechas para que se acabe el torneo.

Carlos Palacios ha logrado transformarse en una de las figuras de Colo Colo. Foto: Photosport

¿Boca será su destino?

El conjunto popular ya había clasificado a cuartos de final de la Copa Libertadores, cuando una oferta de Boca juniors estuvo a punto de levantarles al mediocampista. Sin embargo, la tratativa no prosperó.

“Con Boca sí tuve conversaciones, por ahí también hubo un poco de molestia de parte de ellos, por el tema de cuando no se dio la última negociación. Mi contrato también se va acabando entonces son cosas difíciles que uno vive y me siento tranquilo con eso siempre”, reveló el nacido en Renca.

Con lo que no estuvo nunca conforme son con los reproches que recibió en redes sociales por querer irse en un momento tan crucial para la institución que está concesionada por Blanco y Negro. “Siento que se me criticó de manera injusta porque nadie está en mi posición, nadie sabe que no, no era por tema de plata, nunca fue por tema de plata porque no era mucha la diferencia. Entonces quiero dejar eso en claro porque por ahí se habló que era por tema económico, que me estaba yendo por plata y no, nunca fue así”, enfatizó.

Entonces, ¿se retomarán las conversaciones a fin de año? ¿Será la Bombonera su próxima casa deportiva? “Lo último que hablamos con Juan Román Riquelme fue que me felicitó después del partido cuando jugamos acá, cuando hice el gol con River, me dejó un mensaje, que se ponía contento por mí, que me veía que estaba haciendo las cosas bien, que había mejorado mucho respecto cuando habíamos conversado meses antes, que parece que le había hecho caso. Pero conversar profundamente sobre traspaso, esas cosas, no, no hemos conversado”, concluyó la Joya.