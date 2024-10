El dardo de Leo Gil a ex Colo Colo en plena definición del Torneo Nacional

Colo Colo está con la ilusión intacta de pelear con todo el título del Torneo Nacional. Después de que Universidad de Chile cayera contra Deportes Iquique, los albos tienen la posibilidad de tomar el liderato dependiendo de sí mismos. Claro que para lograrlo deberán ganar todos los partidos que tienen pendientes contra Universidad Católica, Unión La Calera y Huachipato.

En medio de los festejos, el delantero Leonardo Gil aprovechó de mandar un especial mensaje a un excompañero del club. “A estadio lleno, porque hay algunos que dicen que juegan en otro estadio con gente. Esto es gente, mira, estadio lleno”, señaló tal como se pudo apreciar en un video publicado por Colo Colo en donde se muestra el “Lado B” del encuentro deportivo.

El destinatario del mensaje es Gabriel Costa, quien hace algunos días había señalado en diálogo con TV Perú sus impresiones sobre el apoyo que le entregan los hinchas a Universitario en el estadio Monumental de Lima. “No me sorprende, sino lo disfruto porque es único estar en ese momento con esa cantidad de gente que apoya y muestra emociones hacia el club. Es maravilloso y solo me queda aplaudir por los hinchas. Jugar con 80 mil hinchas es eso que no se siente en otros lugares”.

“Es un club con mucha historia. Pasaron muchos jugadores e hinchas. Es lindo estar en los 100 años de un club que va a perdurar en los años. Muchos uruguayos pasaron por acá y a mí me tratan muy bien. Lo que tienen los jugadores con sangre uruguaya es garra y pasión”, añadió.

Unas declaraciones que acá en Chile no cayeron de la mejor manera. Almenos así lo reflejo Claudio Borghi. “Un jugador que hace un año y medio besaba el escudo y ya no está en Colo Colo dijo: ‘da gusto jugar acá, porque acá juego con el estadio lleno’. No jugaste porque no sabías jugar, te sacaron”, comentó el exentrenador en TNT Sports.

Si bien estas palabras fueron relacionadas con Matías Zaldivia, fue el propio ex DT de Colo Colo quien aclaró de quién estaba hablado. “El viernes hice un comentario sobre un jugador y nunca nombré al jugador, tampoco me lo preguntaron. Todos lo relacionaron con Zaldivia mis dichos. Está muy lejos de ser Zaldivia. Está muy lejos. Primero porque tengo un afecto por él. Lo conozco poco, pero es un chico afectuoso”, explicó.

“Mis dichos fueron para Gabriel Costa ¿Sí? Si ven los programas chilenos, deberían leer también lo que pasa alrededor de Chile y como acostumbro a leer, estas declaraciones fueron de Gabriel Costa estando en Perú”, detalló.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido que aparece en el horizonte de Colo Colo en el Torneo Nacional será este jueves 3 de octubre desde las 20.00 horas. El Cacique recibirá en el estadio Monumental a Universidad Católica en un nuevo clásico.

Este es uno de los duelos pendientes que tienen los albos, encuentro que en su momento fue reprogramado por el enfrentamiento de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra River Plate y que luego fue suspendido debido a una determinación de Estadio Seguro al recibir un informe de Carabineros señalando que no podrían contar con el personal necesario para resguardar el evento.