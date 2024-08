Los detalles del directorio de Blanco y Negro para frenar la rebeldía de Palacios que inquieta a Colo Colo

Los coqueteos de Carlos Palacios con Boca Juniors se han dado durante toda la temporada. Por ambos lados han reconocido el interés. Sin embargo, Colo Colo se ha opuesto tajantemente a su salida, pues el delantero es un gran activo del club. Además, ha sido una pieza clave durante la campaña en el Campeonato Nacional y la destacada participación en la Copa Libertadores, donde los albos enfrentarán a River Plate en cuartos de final. Con mayor razón, no está en los planes de la dirigencia venderlo. Aunque de todos modos se reunieron el mediodía de este lunes para zanjar la discusión sobre el futuro de la Joya.

La noche del jueves, al filo del cierre del libro de pases en Argentina, los albos recibieron una propuesta de los xeneizes para llevarse a su figura. Los US$ 4,8 millones que pusieron los argentinos sobre la mesa buscaban seducir al Cacique, que es dueño del 50% del pase, pero que de todas formas hubiese recibido un monto inferior a los US$ 2 millones, debido a otros ítems. “Es una situación que se dio la semana pasada. A última hora también hubo unas ofertas de Boca Juniors, pero nosotros tenemos que seguir algunos protocolos y llamamos a un directorio extraordinario para mañana (hoy). Pero entiendo también de que ya no, la oferta era efectiva básicamente hasta que se mantuviera el libro de pases. Así que mañana (hoy) lo conversaremos con los directores”, reveló Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

“La oferta llegó, para ser bien preciso, alrededor de 45 minutos antes de que cerrara el libro de pases. Y a nosotros nos estaban pidiendo que nos pronunciáramos sobre esa oferta. Llamamos a un directorio extraordinario, porque en ese tipo de operaciones nosotros somos una sociedad abierta a todos los hinchas del país y tenemos ciertos procedimientos. Entonces nos pedían que en 30 minutos aprobáramos una operación de 5 millones de dólares, lo cual no era factible”, profundizó. No obstante, esta versión fue descartada desde Argentina, pues indican que hubo varios ofrecimientos.

En el directorio, hubo cuestionamientos del bloque opositor a la manera en que Mosa manejó la situación, más allá de que estaba el consenso de no despotenciar al equipo.

Hubo dos ofertas previas, que bordearon los 3 y 4 millones de dólares, que fueron rechazadas sin consulta previa al resto del directorio. Luego, cuando llegó la oferta de 4,8 millones por la cláusula, se dijo que, por una interpretación de la misma, correspondía investigar con todo los documentos en la mano. Por ello, se rechazó. Luego, llegó otra por el mismo monto y con todas las formalidades, pero terminó siendo rechazada porque había que llamar a directorio extraordinario y los plazos no daban.

El problema es que tras ese rechazo, Palacios no se mostró para nada contento. Había borrado sus fotos de Instagram, aunque luego justificó que era algo que él hacía con frecuencia, pero además no se presentó al entrenamiento del viernes, lo que inquietó bastante al cuerpo técnico, que se lo hizo saber en la práctica del sábado. No fue citado ante Everton y fue precisamente el propio Jorge Almirón, quien explicó lo ocurrido.

“Carlos tuvo un golpe, previo al partido en el arranque en Barranquilla. Jugó el partido, salió de cambio. Bueno, después viene lo que todo el mundo sabe: que se hizo público lo de la intención de Boca en llevarlo. No hubo tiempo para la negociación y obviamente que después de una posibilidad así, a cualquier persona, cualquier jugador y más si eres joven, le pasan mil cosas por la cabeza”, detalló el DT.

El entrenador reveló que solo fueron los plazos los que frenaron la operación. “De un momento a otro se iba a ejecutar la cláusula y se tiene que pensar en cambiar de país, la familia, el club que quiere porque es hincha de Colo Colo.... Ya no podían hacer nada ni él ni el club, porque se quería ejecutar la cláusula, pero después no se hizo por los tiempos. Y bueno, nosotros tomamos la decisión de que este partido no lo jugara porque sé el estrés que genera ese posible cambio, genera una posible lesión y yo necesito que estén todos bien”, justificó.

De todas formas, en el directorio se consultó especialmente por esta situación y se reconoció que el delantero quería irse y que su ausencia fue por el rechazo a la propuesta.

Los caminos de salida

Más allá de la reacción del jugador y la imposibilidad de que Boca lo fiche en este periodo, está clara la influencia que tiene Juan Román Riquelme sobre el oriundo de Renca. “Desde enero llevo una relación bonita con él”, indicó en una entrevista con TNT Sports Chile que concedió hace poco más de un mes. “Que le pregunten a Román qué me ve, para que él responda, porque acá dicen que no saben qué me ve”, añadió.

“Feliz de que el último 10 me llame, conversar con él... Soy muy joven todavía, me ha ayudado muchísimo, me ha aconsejado y hemos hablado de fútbol siempre”, complementó, dando cuenta de la estrecha relación que tiene con el actual presidente del cuadro de la Ribera, que hoy solo se concentra en el torneo local, pues la semana pasada quedó eliminado por penales de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro.

“Hay que dar vuelta la página. Estamos en cuartos de final de Copa Libertadores, estamos a un punto del líder del campeonato, vamos a dar la pelea en la Copa Chile y creo que tiene motivos suficientes para quedarse en Colo Colo a disputar los tres frentes”, había dicho Mosa el domingo. Sin embargo, en la cita la cúpula explicó que tuvieron una conversación con el delantero para que estuviese más tranquilo.

En Argentina, dan por sentado que Boca Juniors sumará a Palacios en enero, por lo que la Joya deberá seguir esperando para volver a dar el salto al extranjero. Por ahora, esperan en ByN, que se vuelva enfocar en los desafíos del cuadro popular.