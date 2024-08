Histórico de Colo Colo analiza la pataleta de Carlos Palacios por la oferta de Boca Juniors

Carlos Palacios convulsiona a Colo Colo. El delantero acaba de cuajo con la sensación de felicidad que había en Macul después de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el doble triunfo sobre Junior de Barranquilla, otro hito para sumar a la historia alba, pues nunca se había producido en una instancia de eliminación directa.

La Joya es el único que escapa al ambiente de alegría. El viernes, de hecho, no se presentó al entrenamiento. Los albos tenían, inicialmente, hasta la noche anterior para responder la oferta de Boca Juniors por la venta de su pase. Los xeneizes pusieron US$ 4,8 millones sobre la mesa para quedarse con la obsesión de su presidente, Juan Román Riquelme, el ídolo de Palacios y quien se ha comunicado varias veces con el atacante para hacerle saber que lo quiere en su equipo. El Cacique citó a una reunión extraordinaria de directorio para esta jornada para analizar la propuesta. Hay un temor: la reacción de Jorge Almirón ante la partida de una pieza clave. “Carlos tuvo un golpe en Barranquilla y luego pasó lo de la oferta de Boca Juniors, por lo que tomé la decisión que no estuviera por el estrés que genera todo, pero hoy estuvo acá y está en el vestuario”, dijo el DT, después de la victoria ante Everton.

La mirada histórica

Fernando Vergara fue actor de un Colo Colo protagonista a nivel local e internacional. En su primer paso por el club albo, que se extendió entre 1993 y 1998 logró cuatro títulos nacionales y una Copa Chile. En 1997, con la escuadra que dirigía Gustavo Benítez, alcanzó las semifinales del torneo continental, instancia en la que el Cacique cayó en los penales frente a Cruzeiro, en un desenlace que aún duele en Macul. Nunca más la Copa Libertadores, que los albos habían ganando en 1991, volvió a estar tan cerca.

Con esa experiencia y la que le aporta, además, su condición de técnico, procura ponderar todos los factores en juego. “Es una pataleta que podría haber sido evitable, pero es entendible. Todos los jugadores se quieren ir, pero estamos en una instancia a la que Colo Colo no llegaba hace rato”, establece, justamente, remarcando los dos poderosos intereses en juego.

Fernando Vergara. (Foto: Photosport)

“Si bien entiendo a Palacios, porque es difícil abstraerse, tiene que haber voluntad de todas las partes para lograr un buen acuerdo. Sería bueno para todos que Palacios llegue a jugar en Boca, pero quizás puede esperar un poco”, complementa el también exjugador de Rayo Vallecano.

“Si Boca lo quiere...”

La última parte de la reflexión anterior va asociada a la primera parte de la siguiente. “Si realmente lo quiere, Boca lo va a esperar, va a dejar que juegue la Copa. Es tan difícil de llegar a una instancia así para el fútbol chileno que tiene que aprovecharla y después irse”, puntualiza.

“Tiene que jugar la Copa e irse. No creo que haya un problema en llegar a un acuerdo en eso. Boca puede contratarlo y esperar que termine su participación en la Copa con Colo Colo”, insiste, luego, apuntando más al delantero.

La actitud de Palacios, cuya ausencia en la nómina viajera a Viña del Mar se había atribuido, inicialmente, a problemas físicos que arrastraba desde la serie ante los colombianos, tampoco le resulta extraña. “Los jugadores siempre están pensando en mejores competencias, por lo deportivo y lo económico. En irse a Europa o a clubes importantes en Sudamérica, como Boca Juniors, pero también existe el interés del club en el que están. No es fácil”, sentencia.