La historia del nuevo portazo de Colo Colo a Boca Juniors por Carlos Palacios

Colo Colo solo sabe de sonrisas en estos días. La clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores después de seis años ilusiona a los hinchas y a la dirigencia que, de paso, comienza a recuperar la millonaria inversión que realizó para posicionarse en el campo internacional.

También, las buenas actuaciones de sus figuras han permitido que el plantel se revalorice y lleguen diversas ofertas. Es el caso de Carlos Palacios, largamente pretendido por Boca Juniors. El conjunto xeneize volvió a la carga por el mediapunta. Sin embargo, nuevamente se encontró con el rechazo del Cacique.

El cuadro que preside Juan Román Riquelme acercó una propuesta cercana a los US$ 4,8 millones. Un ofrecimiento jugoso por donde se le mire. No obstante, antes siquiera analizarla, la decisión ya estaba tomada: Palacios no está a la venta. Al menos, por ahora.

La determinación de la dirigencia de Blanco y Negro que preside Aníbal Mosa radica en la idea de no despotenciar el plantel de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate y a la última parte del Torneo Nacional, donde los albos están a cuatro puntos del líder Universidad de Chile, pero con un partido menos, por lo que esa distancia se puede acortar a solo una unidad.

Por su parte, Palacios ha hablado permanentemente sobre su deseo de ir al conjunto argentino. También reveló que conversa con frecuencia con Riquelme. “Desde enero llevo una relación bonita con él”, indicó en una entrevista con TNT Sports Chile. “Que le pregunten a Román qué me ve, para que él responda, porque acá dicen que no saben qué me ve”, añadió.

“Feliz de que el último 10 me llame, conversar con él... Soy muy joven todavía, me ha ayudado muchísimo, me ha aconsejado y hemos hablado de fútbol siempre”, llegó a decir sobre Román hace apenas un mes.

Extraña reacción

Apenas se conoció el rechazo de la oferta de los albos, una extraña situación se dio en la cuenta de Instagram del jugador, pues borró todas sus publicaciones y en un comienzo solo dejó visibles ocho imágenes familiares (ninguna ligada al Cacique). Luego, no quedó ninguna. Aunque tampoco se puede descartar que haya ocurrido un hackeo, como ha sucedido en varias oportunidades con otros futbolistas.

El exjugador de Unión Española ha disputado 32 partidos en esta temporada, convirtiendo ocho goles y asistiendo a sus compañeros en ocho oportunidades durante los 2.516 minutos que ha tenido de acción.