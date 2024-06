Carlos Palacios siembra dudas sobre su futuro en Colo Colo con polémico video

Carlos Palacios ha tenido una irregular temporada en Colo Colo. El volante formado en Unión Española está lejos del nivel exhibido en el 2023, que lo llevó a recibir una oferta de Boca Juniors. Los cuestionamientos han venido por parte de los fanáticos. Sin embargo, el futbolista le baja el perfil. Durante sus vacaciones, ha aprovechado de hacer transmisiones en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde la luces difusas de su futuro. En una ocasión, incluso, aprovechó de responder las recriminaciones.

“Soy serio y la gente cree que ando enojado, taimado. A las personas les gusta que uno ande feliz todo el día”, reflexionó el jugador, en referencia a las críticas que ha recibido por su actitud dentro del campo de juego.

Durante el verano, Palacios fue uno de los valores más apetecidos del mercado. Cuando todo indicaba que partiría a Argentina, fue él mismo que declinó y prefirió permanecer en Macul. Ahora asegura que los llamados persistieron, pese a rechazar la opción. “No saben que cuando no me fui, me siguieron llamando”, reveló.

En esa línea, enfatiza en que desde el club xeneize han subido la apuesta: “Le ponen más ceros a la oferta”. Además, dijo que si la chance se diera nuevamente, hoy cambiaria de opinión. “(A Riquelme) Le contesto y le digo que sí al tiro”, manifestó.

Las dudas sobre su continuidad quedaron instaladas cuando se refirió concretamente a su futuro. “No voy a decir si es Boca Juniors o no, sólo voy a pensar en lo que sea mejor para mí no más. No voy a pensar más con el corazón y el sentimiento de hincha de jugar en Colo Colo, porque hay gente que no lo valora. Voy a pensar en lo que sea mejor para mí y mi familia”, reveló.

En su segundo año en Pedrero, el mediocampista lleva cuatro goles y dos asistencias en 21 partidos. En Paraguay anotó, vía penal, el tanto de la clasificación para que el Cacique avance a los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Cerro Porteño.

Transmisiones y conflictos

Durante sus días libres, las transmisiones de Carlos Palacios han sido una constante. Durante las últimas horas también se viralizó un live que hizo mientras manejaba en su auto. Una situación que, por ejemplo, le trajo problemas a Arturo Vidal. A fines de abril, la ONG No Chat, una organización social de sensibilización y concientización ciudadana, que busca disminuir la tasa de siniestralidad vial en el país por el uso del celular o chat al momento de conducir, criticó el actuar del King.

“Es segunda vez en menos de un mes que aparecen denuncias en contra del jugador de Colo Colo Arturo Vidal por infringir la ley No Chat y mostrarlo en sus redes sociales”, apuntaron. En el caso de Palacios, se observa como interactúa con sus seguidores.

Todo esto se da en medio de un conflictuado cierre de semestre para el ex Vasco da Gama. Pese a ser el hombre clave en Asunción y asegurar que con la clasificación de los albos estaba “viviendo un sueño”, días después se enfrascó en una discusión con el entrenador Jorge Almirón, en la derrota de los de Macul ante Deportes Copiapó.