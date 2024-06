Martín Rodríguez inicia campaña para volver a Colo Colo: “Métanle presión a Aníbal Mosa”

Martín Rodríguez es una figura que despierta sentimientos encontrados entre los hinchas colocolinos. Por un lado, su buen desempeño mientras vistió la camiseta alba, y por el otro, su abrupta adiós tras su último paso por el club en 2021. En aquella ocasión estuvo apenas cuatro meses, cuando decidió activar su cláusula de salida de solo US$ 200 mil y partir al Altay de Turquía.

“Llego en un momento muy bueno de mi carrera, vengo maduro, con ambición y una mentalidad que es ganar todo con este club. Mi paso anterior siento que fue tan rápido que no lo pude disfrutar al ciento por ciento. Quiero demostrar que soy un jugador que siente la camiseta y que tiene cariño por esta institución”, había expresado el delantero a su llegada, lo que tras su fichaje en el exterior, fue recordado con molestia por los fanáticos.

En su segundo paso por Macul, Rodríguez jugó ocho partidos por el Torneo Nacional, sin anotar, mientras que en Copa Chile estuvo presente en cuatro encuentros y convirtió dos tantos, por lo que en aquel momento se había consolidado como pieza inamovible para el equipo de Gustavo Quinteros, que finalmente acabaría siendo subcampeón esa temporada.

A tres años de ese momento, Rodríguez defiende los colores del DC United de Estados Unidos. Sin embargo, no está cómodo. Apenas ha disputado ocho partidos y no es muy considerado por el entrenador Troy Lesesne, por lo que su deseo de emigrar del cuadro de Washington está latente. Y así lo hizo saber durante una transmisión de Twitch.

El ruego

Mientras repasaba compactos de Colo Colo en la Copa Libertadores, el oriundo de Diego de Almagro reconoció sin problemas sus deseos de regresar al Cacique y tener un tercer periodo. “Vamos a empezar a juntar firmas, cabros. Necesito el apoyo ahí, métanle presión a Aníbal Mosa”, pidió.

La posición de Blanco y Negro es reforzar con tres nombres de jerarquía al equipo de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores. De hecho, el propio timonel lo expresó. Eso sí, aclaró que de los millonarios premios que han ingresado por la actuación internacional, además de otros negocios, el porcentaje será acotado: “Lo único que ha entrado real son los tres millones de dólares de la fase de grupos, más los 500 mil y 600 mil por la fase previa (4,1 millones de dólares). De los premios, nos queda del orden del 40% o 50%. Por ejemplo, de este millón 200 mil dólares (premio de octavos de final), nos van a quedar 400 mil dólares aproximadamente. Saquen la cuenta que un chárter cuesta 200 mil dólares...”.

“Van a haber recursos, vamos a hacer todo lo necesario para tomar las tres plazas, pero no se queden con la idea que Colo Colo está lleno de plata con 10 millones de dólares en la caja, sería el primero en decirlo y me encantaría por lo demás. Nos vamos a reforzar, no nos vamos a quedar en lo que tenemos”, sentenció.