El motivo médico que dejó a Nicolás Jarry sin poder participar del ATP 500 de Queen’s

Nicolás Jarry no estará en el ATP 500 de Queen’s y recién debutará sobre césped en Wimbledon, tercer Grand Slam del calendario. La determinación se toma tras un problema médico que sufrió el chileno y que lo obligó a permanecer en el país.

La noticia fue confirmada por su propio equipo, quienes durante la tarde del jueves anunció el motivo de la ausencia del reciente finalista del Masters 1000 en los clasificatorios del tradicional torneo inglés, que históricamente sirve como un evento de adaptación de cara a Wimbledon.

“Nicolás se ha visto forzado a retirarse del torneo de Queens debido a una infección de oído que le está produciendo vértigos y mareos, pero de la que se está recuperando satisfactoriamente aunque más lento de lo que quisiera. Por lo que ha preferido mantener el tratamiento en casa y viajar a Inglaterra la semana del 17 para iniciar su preparación en hierba”, informaron en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

De esta manera el chileno no jugará eventos antes del grande londinense y no podrá defender los 90 puntos que consiguió en el ATP 500 de Halle el año pasado. Algo que de todas formas no lo complica mayoritariamente, ya que en un inicio tampoco estaba pensado que jugara Queens. Tomó esa determinación una vez que quedó eliminado en primera ronda de Roland Garros y su calendario se descomprimió. Precisamente el no haberse inscrito a tiempo, llevaba a que Jarry, actual 19 del mundo, hubiese tenido que disputar los clasificatorios del torneo inglés y no su cuadro principal.