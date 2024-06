Nombres ilustres del deporte lanzan la Gran Corrida La Reina

Hay altas expectativas. La Gran Corrida La Reina promete ser una instancia de encuentro del mundo runner en Santiago. Por ello, el próximo 8 de septiembre, la competencia recorrerá las calles de la comuna, donde se disputarán tres categorías: 2k, 5k y 10, en un evento familiar que contará con la participación de personas con movilidad reducida, tercera edad y canina runner.

La Corporación Municipal tiene entusiasmo por el evento deportivo. La organización, que está a cargo del otrora entrenador y actual comentarista deportivo, Juvenal Olmos, planeó un gran lanzamiento. El alcalde José Manuel Palacios fue el anfitrión de una instancia en la que participaron diversos rostros deportivos. El exarquero Sergio Vargas, el extriatleta Cristián Bustos, el atleta adaptado y medallista olímpico, Cristian Valenzuela estuvieron presentes. También hicieron lo propio algunos rostros de nivel internacional como la modelo y maratonista brasileña Gabriela Dallagnol y Steve Mwamgi, atleta keniata radicado en Chile e impulsor de Experiencia Kenia, entre otros.

El lanzamiento fue en dependencias de la Municipalidad de La Reina, donde se entregaron todos los detalles de la próxima inscripción de la cita runner. Dicha información también estará disponible en las redes sociales de Deportes La Reina.

En ese sentido, el alcalde Palacios mostró su orgullo por la iniciativa: “Agradezco a la motivación que muestran por participar nuestros vecinos, que en muchos casos son deportista ilustres de la comuna, para invitar masivamente a ser parte de esta Corrida. En La Reina somos gente muy motivada por el deporte y esperemos que se note. Tenemos muchos asiduos deportistas y esperamos congregar una cinco mil personas para que recorran nuestras calles familiarmente y en torno al deporte”, afirmó.

Valenzuela, en tanto, también destacó el evento: “Agradezco la invitación a sumarme en esta tremenda instancia. Para mí el deporte es todo y estoy seguro que La Reina y los fanáticos del runner llegarán masivamente a participar el próximo 8 de septiembre, no importa la edad ni la experiencia previa, pues estoy seguro que será un hermoso encuentro en torno al deporte”, dijo. En la misma línea se enmarcaron las palabras del ex triatleta Cristián Bustos. “Me hace muy feliz ser vecino de esta comuna y ver cómo se estimula la actividad deportiva con eventos como este. La Reina es maravillosa, está a las faldas del cerro y abunda la vegetación. Es el lugar ideal para vivir y para hacer deporte”, comentó.

Mientras que director de la Corporación de Deportes de la Reina, Juvenal Olmos expresó su felicidad por la cita: “Salió hermosa esta convocatoria. Nos llena de alegría contar con tantos exponentes deportivos emblemáticos en la comuna y que ellos sean nuestro aliados para motivar la actividad deportiva. Es precisamente lo que nos instruyó nuestro Alcalde, José Manuel Palacios, generar constante impulso al deporte y la vida sana y convocar a la familia reinina masivamente”, señaló.