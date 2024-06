Jorge Almirón alza la voz para referirse al futuro de Arturo Vidal en Colo Colo

Es el gran ídolo de Colo Colo en la actualidad y respetado en cada país que los albos visitan en su periplo de Copa Libertadores. Pero a seis meses de que se cumpla su contrato, Arturo Vidal aún no es renovado por la regencia de Blanco y Negro.

Y esto último tiene preocupado al técnico de los albos, Jorge Almirón, quien manifiesta su postura públicamente y pide que el nacido en San Joaquín continúe en la oncena que entrena en Macul. “Él cambió la dinámica del equipo y genera una energía positiva en el plantel, en el vestuario, en los entrenamientos... claro que me gustaría que renueve”, asegura el argentino en conversación con radio ADN.

Eso sí, el estratega advierte que sus deseos no son órdenes y que dependerá mucho de la voluntad que tengan ambas partes para conversar. “La renovación depende de lo que quieran ambos”, enfatiza. Cabe recordar que el vínculo de Vidal dura hasta diciembre de este año, sin cláusula de minutos jugados, y que recibe cerca de 100 mil dólares al mes por vestir la camiseta del Cacique.

Además, pese a las aprensiones que manifestaron en el bloque opositor a Aníbal Mosa, el Rey ha jugado 10 encuentros en el Campeonato Chileno (de 15 posibles) y siete en la Copa Libertadores (de 10 posibles), en todos ha sido titular y lleva cuatro tantos a su haber.

Alan Saldivia celebrando un gol del Cacique. FOTO: @ColoColo

La otra negociación

Pese a que todos están pendientes de los posibles refuerzos que puedan llegar al estadio Monumental, recién la próxima semana comenzarán a ver el tema oficialmente, la mayoría de los ojos están puestos en la posible salida de Alan Saldivia.

El defensa tiene una cláusula de 2,2 millones de dólares para abandonar Macul, pero Almirón pide que no se haga efectiva para no desbalancear su oncena. “Alan es joven, tiene pocos partidos en primera, tiene mucho potencial y estar en Colo Colo, jugando seguido, le ha servido muchísimo. Pero estoy convencido de que se queda en Colo Colo, porque su puesto no es fácil, y los cambios no son sencillos”, expresa.

Luego añade que “si me tocara aconsejarlo, le diría que se asiente en el club. Tiene 21 años y hay tiempo para que haga una carrera prolongada. Los directivos han dicho que si hay una oferta, la prioridad es mantener el plantel, sobre todo con aquellos que han jugado más”.

¿Qué pasa con Luciano Cabral? “El único que puede dar nombres es Daniel Morón”, sostiene Almirón. Pero no duda en decir que “salen nombres en la prensa que no me han mencionado. Es tiempo de movimiento y los representantes hacen su trabajo. Pero es normal, llevo mucho tiempo en el fútbol”.

Por último, el otrora estratega de Boca juniors detalla que “la semana que viene nos juntamos para entrenar e ir afinando cosas. No podemos equivocarnos, porque tenemos tres refuerzos nada más, y más allá de los puestos, depende de los nombres”, avisa. “Si el centrodelantero no le conviene al club, y aparece un mediapunta de jerarquía, es bueno no perderlo. Va a depender mucho de las opciones que vayan apareciendo. Ahora que se fue Damián, debe llegar un nueve″.