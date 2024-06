Aníbal Mosa saca la voz para referirse al posible arribo de Gary Medel y Mauricio Isla a Colo Colo

Con la primera rueda del Torneo Nacional finalizada y la clasificación a octavos de final asegurada, Colo Colo se preparara para meses muy movidos en relación a la posible llegada y salida de jugadores. Sin ir más lejos, los albos pueden sumar a tres futbolistas de cara al próximo semestre, algo que se anticipa como clave para sus aspiraciones.

Por eso varios nombres ya están sobre la mesa, como por ejemplo Luciano Cabral, quien está realizando una gran campaña con Coquimbo Unido. Pero lo cierto es que el volante argentino (nacionalizado chileno) no es el único.

Desde hace un tiempo dos referentes de la Generación Dorada han asomado como opciones para el Cacique, que en la ronda de los 16 mejores de América enfrentará a Junior de Barranquilla. Se trata de Gary Medel y Mauricio Isla, quienes tienen chances de cambiar de aires en esta ventana de traspasos.

Es por eso, que esta jornada Anibal Mosa fue consultado directamente por la posibildad de que los dos históricos de la Roja arriben al Monumental. “Todo el mundo quiere jugar en Colo Colo, pero le pedimos paciencia al hincha de Colo Colo. Estamos buscando las mejores opciones, queremos hacer las cosas bien”, comenzó indicando Mosa, quien finalmente no pudo evitar hablar puntualmente del caso del ex jugador de Boca Juniors, Inter de Milán y Universidad Católica.

“No hemos hablado de Gary. Lo he dicho, es un tremendo jugador y también los que suenan, pero muchas veces los que suenan no son todos los que buscamos. Hay representantes detrás muchas veces”, añadió Mosa.

Pese a esa negativa inicial, el líder de Blanco y Negro quiso aclarar que pese a esa incomunicación, un posible arribo del actual jugador de Vasco da Gama no está desechada. “No afirmo ni descarto a nadie. En los mercados de pases entra mucho humo. Hay que dejarlo de lado, no hemos querido hablar de nombres, sí de posiciones. Venimos saliendo hace media hora de una comisión de fútbol, que está muy activa, le pide mucha información al gerente técnico. Lo que he dicho siempre: que estén tranquilos, vamos a traer sólo aportes para la institución”, sostuvo.

Fue precisamente esa última frase la que quiso explicar antes de retirarse. “Lo que le digo al colocolino es que llegará alguien para que juegue, que le dé mayor potencia al equipo en los lugares donde estime conveniente el gerente deportivo y el técnico del equipo. No vamos a traer por traer”, concluyó.