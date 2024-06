La contradicción de Ricardo Gareca en la negativa a Huachipato de cederle a Felipe Loyola

Huachipato queda en el camino en la Copa Libertadores. Los acereros caen frente a Gremio y, aunque dejan una buena imagen, que incluso recibió elogios en Brasil, tendrán que conformarse con el premio de consuelo: ingresarán a la Copa Sudamericana en los octavos de final.

En Talcahuano hay sensaciones encontradas. La satisfacción por la valentía que mostró el equipo de Francisco Troncoso se mezcla, naturalmente, con la decepción por quedar al margen en una competencia en la que habían realizado presentaciones épicas, como los triunfos a domicilio ante los brasileños y frente a Estudiantes de La Plata. Sin embargo, lo que predomina es el enojo con Ricardo Gareca. Al técnico de la Selección le apuntan por negarse a facilitarles a Felipe Loyola, quien horas antes del crucial partido en el aguacero sureño estaba entrenando con la Roja en Juan Pinto Durán. Más aún considerando que Alexis Sánchez, la figura más rimbombante del combinado nacional, había sido autorizado para presentarse en las prácticas recién este jueves.

La contradicción

En la usina lamentaron la ausencia de Loyola, quien en la antesala del partido tuvo que limitarse a enviarles un mensaje de apoyo a sus compañeros. En el centro de entrenamientos de la Roja, en cambio, la postura fue más bien neutra. “Todo jugador siempre quiere estar acá. La Selección también es un orgullo, como también en sus clubes, pero más allá de eso no puedo hablar, porque hay otras personas que toman ese rol. Obviamente, él como jugador se debe sentir orgulloso de estar acá”, planteó Brayan Cortés. El discurso de César Pérez fue parecido al del arquero de Colo Colo. “No nos compete a nosotros. Creo que esa decisión la tiene que tomar el profe o la demás gente que está encargada. Para mí, lo más lindo e importante es siempre la Selección. Representar al país, estar acá, es un privilegio que tenemos los jugadores, así que para mí sería estar acá”, enfatizó el volante de Unión La Calera.

En febrero, Gareca había sido consultado respecto de la disyuntiva que podría producirse a propósito de la participación de los equipos chilenos en las competencias internacionales. El Tigre estableció su postura. “Soy de la idea, y esto no significa que la compartan, de que lo prioritario es la Selección por sobre todas las cosas. La Selección debería ser algo prioritario para cada país”, planteó, a modo de introducción, en declaraciones a Canal 13.

Felipe Loyola en un encuentro ante Unión Española. Foto: Eduardo Fortes/Photosport.

Sin embargo, después, le abrió la puerta a las cesiones en situaciones puntuales. “Sin invadir en todo lo que tenga que ver con los intereses del club. Uno puede proyectarse. Sabemos que los clubes compiten a nivel internacional. A mí me interesa que compitan a nivel internacional, que el jugador compita a nivel internacional. Entonces, en ese caso, no me interesaría sacarle jugadores que el club disponga de la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. A mí me interesa que compitan a nivel internacional”, sentenció el estratega. Esa palabra, precisamente, es la que le cobran ahora en el sur.

¿Privilegio?

La autorización a Alexis Sánchez para que se presente este jueves en los entrenamientos abre otro flanco relacionado. Sin ir más lejos, Johnny Herrera cuestionó la disparidad de criterios. “Hay jugadores que tienen privilegios y otros no. ¿Por qué Alexis Sánchez está de vacaciones y llega el jueves, y Felipe Loyola que juega el martes, no lo dejan en Huachipato?”, cuestionó el exseleccionado y actual comentarista.

Hay quienes, sin embargo, optan por separar ambas determinaciones, aunque igualmente terminan refutando al Tigre. “Hay que diferenciar una cosa. Alexis viene de terminar una campaña larguísima en Europa, con todo el desgaste que implica, por los partidos y los viajes. Eso es una cosa, pero no tiene que ver con la otra. Yo, puesto en el caso de Ricardo, dejo jugar a Loyola por Huachipato y después se incorpora a la Selección. Un partido de Copa Libertadores les da un plus a los jugadores”, puntualiza Jorge Aravena, figura de la Roja en los ochenta.

El Mortero repara, precisamente, en la contradicción del técnico de la Roja. “La declaración la hizo él y cuando llega un jugador en el caso, no lo autoriza. La explicación la tiene que dar él. Es ‘juega y te vienes’. Listo”, acota. Luego, insiste en separar ambos casos. ”No es un privilegio a Alexis. Son dos situaciones diferentes. Alexis viene de una temporada durísima en Europa y necesita reponer energías. Lo de Loyola va por otro lado. Tenía que jugar por Huachipato y volver a la Selección”, insiste.